El Pla de l'Ajuntament de Barcelona potenciarà l'ús ciclista a les Zones 30.

Els desplaçaments ambhan registrat un important increment els darrers anys passant dels 47.000 diaris el 2006, als 118.000 desplaçaments actuals. Aquest creixement ha fet evident la necessitat d'implantació de noves mesures per tal de garantir la correcta convivència entre els ciclistes i la resta d'actors de la mobilitat barcelonina, especialment els vianants.És per aquest motiu que el Govern Municipal ha decidit dur a terme un canvi de model respecte l'ús de la bici a la ciutat per fer sostenible el seu creixement. Entre les mesures que s'estan treballant s'hi inclou la revisió de l'actual Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles i l'aplicació del Pla de Foment de la Bici.El pla preveu mesures com ara incrementar la connectivitat entre els carrils bici de la ciutat per tal d'establir ponts ciclistes entre els diferents espais i potenciar l'ús ciclista a les Zones 30.Dins d'aquest marc d'actuació i per tal de fer més eficient la infraestructura ciclista de la ciutat, aquest dilluns s'inicien els treballs per la implantació deque han de permetre millorar la connectivitat i donar continuïtat a la xarxa de carril bici ja existent al seu entorn.El primer d'aquests nous carrils s'implantarà al c/ Parlament, entre c/ Calàbria i Ronda Sant Pau, i el segon es farà al c/ Calàbria entre Av. Paral·lel i la Gran Via de les Corts Catalanes.Tots dos seran carrils bidireccionals de 2,50 m d'amplada. Els nous carrils bici serviran per millorar la connectivitat amb els carrils bici de la Ronda Sant Pau, de l'Avinguda Paral·lel i del costat muntanya de la Gran Via.La secció actual del c/Parlament, entre Paral·lel i Ronda Sant Pau, i del c/Calàbria, entre Paral·lel i Gran Via de les Corts Catalanes, és de dos carrils de circulació i d'un carril d'aparcament a banda i banda. Una vegada finalitzats els treballs d'implantació del nou carril bici, la secció de Parlament passarà a comptar amb un carril d'aparcament al costat mar, un carril de circulació i amb un carril d'aparcament i un carril bici al costat muntanya.D'altra banda, la secció del c/ Calàbria comprendrà un carril d'aparcament al costat Besòs, dos carrils de circulació i un carril bici al costat Llobregat. El carril bici del c/ Parlament quedarà protegit pel nou carril d'aparcament que ara s'implanta entre el carril bici i el carril de circulació. Pel que fa al c/ Calàbria estarà segregat dels carrils de circulació mitjançant peces de separació de cautxú.Els treballs es faran per trams. Del 3 al 5 de desembre es realitzaran treballs al c/ Parlament començant per l'extrem de la Ronda Sant Pau.Les tasques es faran mantenint en tot moment un carril de circulació, així com l'aparcament del costat mar. Del 10 al 14 de desembre es realitzaran els treballs al c/ Calàbria començant per l'extrem de Paral·lel. Les tasques es faran mantenint en tot moment un carril de circulació,així com l'aparcament del costat Besòs.El tercer carril bici s'implantarà al c/ Ramón Turró. L'actuació permetrà connectar els carrils bici del c/ Àlaba i del c/ Wellington.La secció actual d'aquesta via és de dos carrils de circulació i dos carrils d'aparcament a banda i banda, mentre que una vegada finalitzats els treballs d'implantació es passarà a comptar amb un carril d'aparcament al costat muntanya, un carril de circulació, un carril d'aparcament i un carril bici al costat mar.El nou carril bici estarà protegit pel carril d'aparcament que s'implanta entre el carril bici i el carril de circulació.Els treballs es realitzaran del 3 al 21 de desembre i començaran per l'extrem del c/Àlaba. Es faran per trams, mantenint en tot moment un carril de circulació i el carril d'aparcament del costat muntanya.Les tasques consistiran en pintat de la senyalització horitzontal dels nous carrils i semaforització dels mateixos a les cruïlles.