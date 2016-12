Els ecologistes consideren que la Llei Wert intenta imposar un model cultural uniformitzador en detriment. Foto: Arxiu.

L'Assemblea Confederal d'Ecologistes en Acció, reunida aquest passat cap de setmana a Trujillo (Extremadura), ha aprovat per unanimitat una resolució d'oposició frontal a la Llei Wert i a tots els intents des del Govern espanyol d'imposar un model cultural uniformitzador en detriment de les llengües i cultures de cada poble, i específicament en contra del català. Així mateix, la resolució recalca l'aposta pel dret a decidir dels pobles.El debat polític ha estat molt intens dins del marc d'una assemblea confederal on s'han reunit prop de 300 activistes d'uns 60 grups de tot l'Estat, confederats a Ecologistes en Acció, especialment les conseqüències socials i ambientals d'una crisi que es considera provocada per les elits econòmiques per a precaritzar encara més les condicions de vida de la població i fer el següent gran pas en la privatització i mercantilització de la naturalesa.Els representants dels 4 grups ecologistes catalans presents (Ecologistes en Acció de Barcelona, del Baix Llobregat-Garraf, de Tarragona i Terres de l'Ebre, i de Comarques Gironines) han presentat una proposta de resolució que ha estat acordada dissabte al vespre sense cap discrepància. La resolució recorda que la confederació d'Ecologistes en Acció és un exemple molt bo de convivència entre les distintes realitats de cada poble, de cada territori. Les Federacions ecologistes que es confederen tenen plena sobirania, i les actuacions a nivell confederal (estatal) es duen a terme de manera similar a com es treballa a nivell europeu i mundial a diferents confederacions i xarxes d'organitzacions.La Llei Wert és, d'acord amb la resolució aprovada, el pitjor intent des del franquisme per a imposar una uniformitat cultural a tot l'Estat, i un atac sense pal·liatius contra la llengua catalana.En coherència amb això, Ecologistes en Acció aposta pel reconeixement del dret dels pobles a decidir i a autogovernar-se com a dret inalienable. Així mateix, denuncia l'ús intencionat que fan algunes forces polítiques per atiar la confrontació lingüística en benefici propi, i com a cortina de fum front a les polítiques profundament reaccionàries en matèria social i ambiental, amb el pitjor atac a l'estat del benestar des del restabliment de la democràcia.