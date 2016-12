El Bus Parc quedarà suspès a partir de gener. Foto: DdeB

El servei públic de transport col·lectiu dins l'àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, anomenat "Bus Parc", quedarà suspès a partir de l'1 de gener de 2013, tot i que la Diputació de Barcelona informa que seguirà treballant en la recerca de fórmules sostenibles per a una millora de la mobilitat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.



El Bus Parc va iniciar el seu servei l'any 2001 com una alternativa sostenible a la mobilitat privada dins l'àmbit d'aquest espai natural protegit. Promogut per la Diputació de Barcelona, amb la participació inicial de l'Ajuntament de Terrassa i també amb la participació de la Generalitat de Catalunya fins a l'actualitat, aquest servei va assolir la seva màxima acceptació i ús l'any 2005, amb 2.627 usuaris.



A partir d'aquell moment, el servei va patir una davallada d'ús fins a 1.150 persones i en l'actualitat, malgrat que la mateixa Diputació de Barcelona ha tractat de vincular el seu servei a l'oferta turística del Parc, la xifra d'usuaris s'ha estabilitzat en uns 1.400 l'any. Aquest ús es tradueix econòmicament en un cost per viatge i persona de 31 euros.



És per això que la Diputació de Barcelona vol expressar que en l'actual context de crisi

resulta molt difícil mantenir aquest servei tan deficitari tal i com s'ha mantingut fins al present. L'òrgan de gestió del Parc ha portat la qüestió a la participació i debat dels diferents òrgans de consulta i coordinació del mateix Parc al llarg d'aquest any 2012 i, principalment, amb els Ajuntaments de Mura, Talamanca i Terrassa, municipis beneficiaris dels itineraris del Bus Parc i s'ha acordat la suspensió del servei.