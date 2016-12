Una panoràmica de la 24a Assemblea anual del Grup de Defensa del Ter, que va tenir lloc diumenge 11 de novembre a Alpens. Foto: GDTer.

el compliment dels cabals de manteniment al riu per part dels propietaris de rescloses;

la defensa la gestió pública de l'aigua, com a recurs bàsic que és per al territori i les persones, arrel de les privatitzacions que està duent a terme el govern català;

projectes concrets com l'Embarcador del Ter o la promoció de diferents senders vora riu;

manteniment de les fonts;

denúncia de la gran agroindústria alimentària que any rere any reparteix grans beneficis entre els accionistes a costa de no internalitzar tots els seus costos mediambientals;

promoció de les energies renovables;

bel·ligerància en un front de recent aparició: l'extracció de gas en sòl català amb tècniques agressives com la fracturació hidràulica (fracking).

Aquest passat diumenge dia 11 de novembre es va celebrar la 24 assemblea anual dela Alpens, que va escollir per unanimitat com a nou president Sergi Solà, arrel de la renuncia del fins ara president, Xevi Crosas, per motius personals. La Junta de l'entitat, incloent el propi president sortint; i les línies de treball del grup continuen pràcticament iguals.A grans trets l'entitat continuarà treballant en l'estreta relació que hi ha entre degradació ambiental i pobresa social. Així mateix es posarà èmfasi en la intencionalitat transformadora de cada una de les accions i projectes que es duguin a terme.Els cavalls de batalla que es pretenen prioritzar són:Abans d'acabar l'Assemblea es va votar per unanimitat una proposta sobre el dret a decidir, en el seu sentit més ampli i no només en el tema nacional, com un aprofundiment democràtic necessari per donar veu i legitimar al territori en les decisions que prenen governs i administració. El GDTer també reclama el dret a decidir sobre els recursos bàsics, amb transparència, processos participatius reals i instruments democràtics per a la seva gestió.