El pagament pels serveis ambientals podria ser una via de futur per als boscos mediterranis. Foto: X.B.C.

Debatre la naturalesa econòmica específica dels boscos mediterranis, els béns i els serveis que ofereixen. Presentar les darreres novetats pel que fa a coneixement científic sobre el pagament per serveis ambientals (PSA) i la seva implantació pràctica a la regió mediterrània. Debatre el potencial del PSA per solucionar els problemes específics dels boscos mediterranis (p.e. incendis forestals, desforestació). Presentar i debatre els requeriments per a l'establiment del PSA en les diverses condicions institucionals que es donen a la regió mediterrània (p.e. boscos públics i boscos privats). Contribuir al programa de treball FOREST EUROPE amb accions per a l'avaluació dels serveis de tota mena que aporten els ecosistemes forestals.

informació

El proper 27 de novembre tindrà lloc a Brussel·les, a la seu del Parlament Europeu, un fòrum de debat d'alt nivell sobre el tema "Pagament per serveis ambientals: una via de futur per als boscos mediterranis?". El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) col·labora en l'organització d'aquesta sessió, de la qual podeu veure elAquest projecte és promogut per l', organisme internacional que té a Barcelona la seva seu per a l'àrea mediterrània, l', al recinte històric de l'Hospital de sant Pau.Els objectius del fòrum són: