Gabriel Borràs (al mig), comissionat de l'ACA a l'OCCC, en una de les sessions de debat territorial de l'ESCACC a Amposta, el passat mes de setembre, amb l'objectiu que els participants proposessin i deliberessin possibles propostes de mesures relacionades específicament amb problemàtiques del seu territori a incorporar a l'Estratègia. Foto: Gencat.

Els Pirineus i el litoral, especialment el Delta de l’Ebre, són les àrees geogràfiques més vulnerables. El primer es veurà afectat pels augments de temperatura mitjana anual de fins a 2ºC que poden arribar als 4,6ºC a finals de segle. L’increment del nivell del mar és l’amenaça més seriosa al Delta de l’Ebre. Dels 11 sistemes naturals i sectors socieconòmics analitzats(aigua, agricultura i ramaderia, biodiversitat, boscos (gestió forestal), indústria i serveis, mobilitat i infraestructures de transport, pesca, salut, sector energètic, turisme i urbanisme i habitatge), l’agua és l’element més vulnerable atesa la disminució en la seva disponibilitat, amb conseqüències directes sobre els altres sectors. El sector de la gestió forestal és el que té més coneixement sobre els impactes del canvi climàtic; en canvi, els sectors socioeconòmics o bé desconeixen l’adaptació o bé no entra en les seves estratègies de futur. Dels 63 impactes descrits com a conseqüència del canvi climàtic, 32 són impactes ja observats (increment robust de la temperatura, augment del nivell del mar, variabilitat de la precipitació, canvis en la biodiversitat, afecció a la producció agrícola, disminució dels dies de neu, intensificació dels episodis d’onades de calor, alteracions en el subministrament elèctric degut a fenòmens meteorològics extrems, etc).

El Govern ha aprovat avui l’(ESCACC). Aquesta aprovació suposa completar les polítiques d’acció climàtica del Govern, juntament amb el recentment aprovat Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2013-2020 (PECAC) i el Pla Marc de Mitigació vigent (2008-2012), i situar Catalunya al capdavant d’ Europa en aquesta matèria, sent pionera a l’Estat espanyol.El document i l', promoguts des de l'(OCCC), fa una diagnosi sobre la vulnerabilitat de Catalunya, mitjançant l’anàlisi d’11 sectors i sistemes naturals i proposa 182 mesures per esdevenir menys vulnerables als seus impactes. L’estratègia ha comptat també amb el treball del Servei Meteorològic de Catalunya, que n’ha realitzat les projeccions climàtiques de temperatura, precipitació i vent fins a meitat de segle.La diagnosi efectuada sobre els efectes del canvi climàtic a Catalunya conclou que:L’ESCACC és l’instrument que el Govern posa a disposició de tota la societat catalana bé sigui mitjançant la generació i transferència del coneixement, bé sigui mitjançant l’augment de la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes analitzats. Per tal d’assolir aquests dos objectius, l’Estratègia proposa un seguit de mesures d’adaptació, fins a 182, de les quals 30 són genèriques i la resta, 152, són específiques per a cada sector socioeconòmic i sistema natural.L’execució de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic es durà a terme a través de plans d’acció sectorials, impulsats pels departaments de la Generalitat corresponents i amb la participació tant de l’àmbit privat com de la resta de l’administració pública. Amb la seva aprovació, avui, el Govern de la Generalitat podrà exemplificar la tasca essencial dels governs no estatals en les polítiques d’acció climàtica a la pròxima cimera de clima de les Nacions Unides, que se celebrarà a Doha (Qatar), del 26 de novembre al 7 de desembre.Per elaborar l’ESCACC, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha recopilat també les experiències d’altres països i regions, alguns dels quals ja han redactat i aprovat normativa jurídica específica per a les polítiques de canvi climàtic. Pel que fa al tractament de l’adaptació al canvi climàtic, les diverses normatives recullen estratègies diferents: Québec focalitza la normativa d’adaptació a la gestió i protecció dels recursos hídrics; Suècia determina la vulnerabilitat de la societat sueca als impactes; Escòcia estableix la presentació i aprovació al Parlament d’un Programa d’Adaptació al canvi climàtic, així com una estratègia d’usos del sòl; i el Districte Federal de Mèxic regula els objectius, el pressupost, els escenaris de vulnerabilitat, les actuacions prioritàries i la participació social per a fer possible l’adaptació, per posar-ne uns exemples.Per elaborar l’ESCACC, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha comptat amb l’expertesa de centres de recerca i professionals acadèmics del nostre país. A més l’Estratègia ha estat sotmesa al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica i a un ampli procés de participació pública. El dia 25 de juny es va fer la presentació del document base. Posteriorment es van realitzar reunions bilaterals amb els representants dels sectors analitzats i, després, sessions de participació al territori amb l’objectiu de fer conèixer l’ESCACC i recollir propostes a les mesures d’adaptació. Ha estat un procés de participació obert amb sessions a Amposta, Girona, Lleida, Manresa, La Seu d’Urgell, Tarragona i Mataró. En conjunt, han assistit i participat a les sessions de debat territorial un total de 141 persones, corresponents a 102 entitats pertanyents a diversos sectors econòmics, socials, ambientals, administratius, etc.