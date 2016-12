A la foto de la roda de premsa que ha fet avui Unió de Pagesos per denunciar la col·locació irracional de les tanques cinegètiques a la C-25 al Camí Vell de Rajadell, hi veiem, d’esquerra a dreta, Carles Mencos, coordinador territorial de la Catalunya central del sindicat; Antoni Borràs, membre de la Comissió Permanent d’Unió de Pagesos, i Joan Tatjé, coordinador comarcal del Bages d’Unió de Pagesos. Foto: UP.

Unió de Pagesos denuncia que la nova col·locació de les tanques cinegètiques de la C-25 (Eix Transversal) fins a 20 metres camp endins del límit de la carretera genera brutícia i perjudica l’entorn. El sindicat ja havia demanat a la Direcció General de Carreteres que permetés tornar a situar aquestes tanques, que aïllen la infraestructura de l’entorn agrícola i forestal, al límit de la C-25, tal i com estaven col·locades abans, ja que aquesta nova situació, sense un manteniment acurat de l’espai que ara es troba dins de les tanques, suposa un alt risc d’incendis i fitosanitari per als cultius propers.Unió de Pagesos reconeix que l’administració té la legitimitat de posar les tanques al límit de la zona expropiada, però considera que és una mesura irracional, ja que sense un manteniment adequat d’aquesta gran franja hi creixeran herbassars, s’hi acumularà la brutícia i augmentarà el risc d’incendis. La pagesia desenvolupa una tasca de gestió del territori, i en aquest cas, podria llaurar el voral alhora que llaura el seu camp, i així mantenir-ho net i reduir-ne els costos de manteniment per a l’administració. Aquesta petició de retirar les tanques i tornar-les a situar al límit de la carretera ja es va traslladar a la Direcció General de Carreteres però fins ara no s’ha obtingut cap resultat.El sindicat recorda la importància d’aquesta tasca de la pagesia, reconeguda per l’administració arran de la sequera de l’estiu passat, ja que va demanar als pagesos de les zones amb més perill que llauressin els camps i els vorals per evitar la propagació del foc.D’altra banda, el sindicat denuncia que en les obres de la C-25 encara hi ha mancances, com el reasfaltat del Camí Vell de Rajadell, passos massa estrets o ponts insuficientment il·luminats per a vehicles grans com maquinària agrícola, així com la correcta canalització de les aigües.