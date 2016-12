La central nuclear d'Ascó, a tocar de l'Ebre.

que tingui en compte les manifestacions o posicions sobre l'energia nuclear de les diverses forces polítiques a l'hora de decidir el seu vot;

que demanin als representants polítics un pronunciament explícit i clar per procedir al tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen al nostre territori, amb la implantació d’alternatives bassades en renovables, generació distribuïda i d’estratègies d’estalvi i eficiència,

i que recordin als seus candidats, o a les seves candidates, la gravetat del perill nuclear existent.

Davant unes eleccions amb projecció històrica(TLN-100%EER) difondrà un document de reflexió en el qual demana a la societat catalana:Amb aquesta iniciativa TLN-100%EER treballa per aconseguir que la qüestió nuclear entri a l'agenda del debat polític.L'energia és un dels problemes de primer ordre per diversos motius, i l'energia nuclear sempre ha simbolitzat la quantitat més gran de perills amb la mínima quantitat de beneficis per a la societat. El que Catalunya sigui el territori més nuclearitzat de la península Ibèrica, i uns dels més nuclearitzats d'Europa, i que, en canvi, existeixi un silenci sobre els successos negatius relacionats amb l'energia nuclear en gairebé tots els mitjans informatius, és fruit d'una voluntat decidida i ferma dels qui governen i manen a Catalunya per mantenir l'energia nuclear fora de l'agenda de debat.L'experiència del darrer any ha demostrat que els programes i les promeses amb els quals les forces polítiques demanen el suport electoral no tenen cap relació amb les mesures que després prenen els governs, per tant, és necessari que la interpel·lació als representants escollits continuï més enllà del lliurament del vot i de l'espera passiva de les respostes del govern.El text sencer del document de reflexió