La doctora Carme Llasat, professora del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB, coordinarà aquesta jornada. Foto: Arxiu.

A Catalunya s'han registrat més de 200 inundacions en els últims cent anys, que han afectat principalment les comarques litorals, i amb un impacte econòmic i social creixent. La prevenció d’aquests desastres naturals serà el tema central de la jornada "", que organitza l’de la UB elCoordinada per la professora del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB,, l’objectiu de la jornada és iniciar una reflexió útil per a la millora de les mesures i actituds que contribueixin a la mitigació i adaptació a les inundacions. Per això es compta amb la participació d'experts de reconegut prestigi procedents d'altres universitats i de l'administració pública. Durant les sessions s’analitzaran episodis d’inundacions com les del Vallès de 1962, amb més de 800 víctimes, les de novembre de 1982 que van afectar gran part de Catalunya, Sud-est de França i Andorra o les d'octubre de 1987, que van paralitzar l'àrea metropolitana de Barcelona i van afectar tota la costa catalana.En concret, els ponents seran Jacques Faye, de la Direction générale de la prévention des risques del Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie de França; Manuel Menéndez Prieto, de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental, del Ministeri espanyol d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; el professor de la UPC Juan Pedro Martín Vide, la professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB Amelia Díaz, i Paul R. Hunter, de la Universitat d’East Angila, al Regne Unit.