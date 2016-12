El científic català Marc Via, expert en estudis d’epidemiologia genètica i genètica de poblacions humanes, és un dels coautors de l’article sobre el projecte 1.000 genomes. Foto: UB.

El consorci internacional 1000 Genomes , impulsat per equips de recerca dels Estats Units, Alemanya, el Regne Unit i la Xina, ha seqüenciat el genoma de 1.092 persones amb la finalitat d’estudiar la naturalesa de la variació genètica en els éssers humans i la seva incidència sobre algunes malalties, segons els resultats que publicarà el proper número de la revista Nature . En aquest projecte internacional, dirigit a crear un mapa d’alta resolució de les principals mutacions del DNA que afecten la salut humana, també, llicenciat i doctorat a la UB i col·laborador de la Unitat d’Antropologia del Departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB).Tots els humans compartim prop del 99 % del material genètic i les diferències individuals s’explicarien per l’1 % restant del DNA. El projecte 1000 Genomes té com a objectiu principal catalogar la variació genètica en l’espècie humana, i en aquest repte científic participen institucions de gran prestigi internacional, com ara el Centre de Genètica Humana Wellcome Trust (Regne Unit), la Universitat d’Oxford (Regne Unit), la Universitat de Harvard (Estats Units), l’Institut Broad de MIT i Harvard (Estats Units), la Universitat de Washington (Estats Units) o l’Institut Max Planck de Genètica Molecular (Alemanya).Els resultats de la fase pilot del projecte 1000 Genomes (Nature, 2010) perfilaven una nova frontera en l’estudi de la variació genètica de les poblacions humanes i els marcadors genètics de malalties. Els resultats que ara presenta Nature es basen en la seqüenciació i comparació dels genomes de 1.092 persones sanes d’una àmplia gamma de grups ètnics procedents de catorze països d’Europa, l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica, i són un avenç sense precedents en la capacitat de relacionar la informació seqüencial del DNA amb el risc d’incidència de malalties. El treball, que integra dades de múltiples tecnologies generades per centres de recerca entre el 2008 i el 2011, també serà un referent en l’optimització de plataformes de seqüenciació de nova generació i en l’estudi de la variabilitat dels polimorfismes del DNA en el genoma humà.Tal com destaca un dels principals autors, el professor Gil McVean, de la Universitat d’Oxford, «el nostre treball ha revelat que individus aparentment sans són portadors de centenars de variants rares de gens que poden tenir un efecte subtil sobre el funcionament dels gens, i de dues a cinc variants rares que han estat identificades com a causants de patologies en altres persones».En opinió de Marc Via, expert en estudis d’epidemiologia genètica i genètica de poblacions humanes i un dels coautors de l’article, «el projecte 1000 Genomes ens ha permès identificar diverses formes de variabilitat del genoma humà amb un nivell de resolució superior al d’estudis anteriors, amb un focus especial en el vessant de l’aplicabilitat en estudis de genètica biomèdica».«Un dels punts que diferencien aquest projecte és l’àmplia gamma de poblacions representades», detalla Marc Via, que ha col·laborat en el disseny mostral d’aquesta recerca dins del grup Samples/ELSI (Ethical, Legal, and Social Implications). «S’ha fet un esforç destacat —continua— perquè la mostra poblacional sigui representativa de tots els continents, i a més, perquè sigui útil en el marc dels estudis actuals de recerca biomèdica en poblacions humanes. A Europa, per exemple, s’han cobert cinc poblacions que representen els extrems de variació dins el continent, igual que s’ha fet a Amèrica, Àsia, etc. Això ens ha ajudat a capturar un percentatge més alt de la variabilitat genètica (dins i fora dels continents) que representa patrons de variabilitat ocorreguts a diferents escales temporals a tot el planeta».Aquest estudi internacional descriu un catàleg de 38 milions de mutacions en un únic nucleòtid del DNA, l’anomenat polimorfisme de nucleòtids simples (SNP), presents en la població humana. També s’han identificat 1,4 milions de petites insercions i deleccions i altres fonts de variabilitat del genoma humà. «Més de la meitat dels 38 milions d’SNP identificats són nous polimorfismes desconeguts fins ara i en molts casos són mutacions, de molt baixa freqüència, que anul·len la funció biològica d’alguna proteïna o gen. En el fons, tots som portadors de mutacions potencialment deletèries en el nostre genoma», explica Marc Via, que va fer estudis postdoctorals a l’Institut de Genètica Humana (Universitat de Califòrnia, San Francisco) sota la direcció de l’expert Esteban G. Burchard, també coautor de l’estudi.El projecte 1000 Genomes, que inclou grups familiars (mare, pare i fill) en la mostra poblacional, també ha estat clau per fer estudis comparatius dels genomes de pares i de fills. Amb aquest protocol, és possible identificar el nombre de mutacions que sorgeixen a cada nova generació i conèixer la taxa de recombinació amb un grau de resolució abans desconegut. Però els avenços no acaben aquí: els científics també han pogut assolir un altre repte: reconstruir la fase cromosòmica dels pares de manera òptima a partir de la caracterització de l’haplotip del fill.Més enllà de ser una recopilació de referència de la variabilitat genètica humana, el projecte 1000 Genomes multiplica la capacitat de detectar variacions en gens que puguin relacionar-se amb malalties i ajuda a establir nous ponts entre el món de la genètica molecular i la biomedicina. En futures fases, el projecte crearà un mapa exhaustiu de les variacions genètiques de les seqüències del DNA de prop de 2.500 persones de diverses poblacions de tot el món.Tot aquest esforç investigador a escala internacional es vol traduir en un corpus d’informació sobre el genoma humà que potenciï la recerca sobre les bases genètiques de malalties (esclerosi múltiple, malalties cardíaques, càncer, etc.) i que ajudi a definir amb més precisió els factors de risc genètic coneguts i desconeguts mitjançant els estudis d’associació al llarg del genoma (genome-wide association studies, GWAS) que ja estan donant resultats en la recerca. Tal com conclou Marc Via, «el projecte 1000 Genomes no és simplement un projecte científic que dóna resposta a preguntes que ens plantegem. A més, és una eina molt potent a disposició de qualsevol investigador d’arreu del món. I un dels grans reptes que tenim al davant és extreure aquest volum immens d’informació i traduir-la al vessant clínic».