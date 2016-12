Romney i Obama durant el segon debat presidencial el passat 16 d'octubre a la Hofstra University de Hempstead. Foto: AP Photo/Charlie Neibergall.

Gas natural, petroli i fracturació hidràulica ocupen el centre de l'escenari en la campanya presidencial als Estats Units. Les qüestions climàtiques s'hi han abordat ben poc i tots dos candidats emfasitzen la creació d'ocupació promesa pels sectors de l'energia fòssil, segons l'anàlisi que en fa Caroline Crosdale per aL'escalfament global ja no és a l'ordre del dia de l'elecció presidencial dels EUA. El president Barack Obama no en parla, el seu rival republicà Mitt Romney, tampoc. Fa quatre anys, Barack Obama es presentava com un ferm defensor de l'energia neta. I el seu competidor en aquell moment, John McCain, no va dubtar a aparèixer en els anuncis televisius, amb molins de vent com a paisatge de fons. Però avui en dia, els dos candidats presidencials prefereixen centrar-se en el petroli i el gas natural. Ambdós es comprometen a desenvolupar les energies fòssils.Què ha passat, doncs? La gran llei sobre el canvi climàtic que els demòcrates havien de fer passar al Congrés va néixer morta. El sistema de comerç de dret d'emissions, de compra i venda de drets per a contaminar, que s'esperava que reduís les emissions de gasos d'efecte hivernacle, va ser enterrat el març de 2010 al Senat. Per a gran satisfacció dels electes republicans i alguns de llurs col·legues demòcrates, delitosos a defensar els interessos dels grups energètics dels seus estats.En el procés, el programa de subsidis i exempcions fiscals que la Casa Blanca havia assignat a les energies renovables va patir la fallida de Solyndra. Barack Obama va prometre 16.000 milions de préstecs garantits per a 26 projectes d'energia neta. Però els panells solars de Solyndra no han pogut fer front a la competència de la Xina i 500 milions de dòlars en préstecs federals s'han fet fonedissos amb la fallida de l'empresa.Les mesures ecològiques de l'administració Obama han decebut per la manca d'ambició mostrada. Això ha tornat a donar veu als industrials del sector de les energies fòssils. De més, hi ha hagut la qüestió de la creació d'ocupació, la prioritat d'aquestes eleccions. Barack Obama, com Mitt Romney, volen reemplaçar els llocs de treball perduts durant la recessió. Gas d'esquist i noves tecnologies de recuperació de cru es revelen, segons els dos candidats, molt prometedors. El desenvolupament de la perforació ha permès crear uns 200.000 llocs de treball des de 2008. I si hem de creure'ns un estudi de Dow Chemical, el gas natural barat, el desenvolupament d'acer per a gasoductes, la fabricació de pneumàtics, la producció de màquines, etc., han conduït a la creació de 500.000 llocs de treball des del 2010.El republicà Mitt Romney compta amb fer surf sobre aquesta onada i afegeix 3 milions de llocs de treball a l'economia dels EUA en 4 anys. L'exgovernador de Massachusetts és un fervent defensor de la indústria fòssil. Si és elegit, facilitarà la concessió de llicències de perforació i encoratjarà la fracturació hidràulica. Ha promès ampliar les àrees de perforació mar endins a Alaska i a les costes de Virgínia, Carolina del Sud i Carolina del Nord. El candidat defensa, per descomptat, la causa de l'oleoducte Keystone XL, el projecte de gasoducte que ha d'aplegar les sorres bituminoses d'Alberta (Canadà) a Texas. I defensa, incansable, el futur del carbó. Mentre l'administració Obama limita les emissions de COen les noves centrals elèctriques alimentades amb carbó, Mitt Romney s'ha compromès a eliminar el diòxid de carboni de la llista de contaminants, fins ara regulats per la nova Llei sobre l'aire net.El candidat Romney també l'és de les indústries de l'energia. Els lobbies del petroli, del gas i del carbó han gastat més de 150 milions de dòlars en publicitat durant la campanya a favor del republicà. L'American Petroleum Institute ha finançat amb 37 milions els espots de TV signats "Jo sóc un elector pro energia". El nom de Mitt Romney no s'hi esmenta, però la publicitat hi aporta tots els arguments del candidat republicà.Barack Obama també s'ha mostrat conciliador amb la indústria. Després de l'explosió de la plataforma BP al golf de Mèxic, els controls governamentals es van enfortir. Però des que la perforació s'ha reprès al Golf, els petroliers exploren Alaska i la producció s'expandeix als EUA. I el president pot presumir d'haver reduït les importacions de petroli al 40% del consum. Vint anys abans, el 60% del consum de petroli era d'importació. El gas també creix, gràcies a la utilització de la fracturació hidràulica, molt criticada per les organitzacions ecologistes.No obstant això, Barack Obama és "més verd" que el seu competidor. Ha gosat fer front a les retallades d'impostos de què gaudeix la indústria del petroli des de 1916. I dóna suport a les noves energies. La producció d'energia renovable (solar, eòlica, geotèrmica…) s'ha duplicat des de l'any 2008: satisfà el 5,8% de les necessitats totals. Les reduccions d'impostos de mil milions anuals a l'energia eòlica han ajudat aquesta naixent indústria. Finalment, Obama ha fet aprovar una llei per reduir a la meitat les emissions de COdels automòbils d'aquí al 2025. Tot de mesures que, evidentment, el candidat Mitt Romney vol anul·lar si surt elegit.