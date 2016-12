Les vacunes antigripals de NOvartis han hagut de ser immobilitzades i retirades del mercat com a mesura de precaució.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), en col·laboració amb l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i altres autoritats sanitàries europees,de la immobilització de tots els exemplars de les vacunes antigripals estacionals Chiromas (també coneguda amb els noms de Fluad, Agripal, Influpozzi i Begrippal, segons els països) i Chiroflu de la companyia Novartis a causa de la presència de partícules flotants blanques ( white floating material ) a les xeringues precarregades d'alguns lots de les esmentades vacunes.Les dues vacunes contenen els mateixos components virals i segueixen un procés de producció idèntic, excepte en el seu últim pas, en el qual la vacuna CHIROMAS incorpora l'adjuvant MF- 59 (Novartis MF59TM).L'Agència Italiana del Medicament (, AIFA) val'AEMPS, a altres autoritats europees i a l'EMA que ha decidit immobilitzar tots els lots de 4 vacunes antigripals estacionals fabricades per Novartis. Aquesta decisió és conseqüència de la informació que la companyia fabricant va remetre a les autoritats sanitàries italianes, com a estat membre de referència d'aquestes dues vacunes, indicant que havia detectat un problema en la qualitat del producte que afecta diversos dels lots de les esmentades vacunes.El problema de qualitat trobat és que s'ha detectat visualment la presència anòmala de material particulat blanc surant en exemplars de xeringa precarregada en molts lots de la vacuna Chiroflu. La companyia ha iniciat una investigació sobre la composició i l'origen d'aquestes partícules i l'abast del problema. Els primers resultats indiquen que els agregats estan compostos per les proteïnes que componen la pròpia vacuna i que no es deuen a material forà.Algun dels lots afectats ja s'havien comercialitzat a Espanya i a altres països europeus, sense que s'hagi detectat un increment de reaccions adverses. Tanmateix, i com a mesura de precaució i fins que es disposi d'un informe complet i detallat de l'origen i abast del problema, s'ha decidit immobilitzar tots els exemplars de les dues vacunes.Amb la informació disponible actualment no hi ha, segons l'AEMPS, cap element que indiqui que hi ha un risc afegit per a les persones que ja han rebut qualsevol de les dues vacunes, i per tant "no és necessari fer un seguiment especial d'aquestes persones".D'altra banda, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat està fent les gestions necessàries per a garantir la coordinació entre els serveis de salut i evitar interrupcions en la campanya de vacunació.