Arnau Queralt, director del CADS. Foto: X.B.C.

En la darrera assemblea anual de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils ( EEAC ), que va tenir lloc a Rotterdam el dia 12 d'octubre de 2012, es va aprovar l'ingrés del CADS al seu comitè de direcció (Steering Committee). El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) hi estarà representat pel seu director, Arnau Querat, que assumeix la secretaria d'aquest òrgan de govern.La xarxa EEAC, de la qual el CADS és membre de ple dret des de l'any 2004, està integrada per consells assessors d'àmbit estatal (Alemanya, Bèlgica, França, Holanda i Portugal, entre altres) i regional (Catalunya i Gal·les, per exemple) que tenen la tasca d’assessorar els seus governs de manera independent i amb una base científica sobre les polítiques relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible, així com promoure el diàleg entre els diferents actors en matèria de desenvolupament sostenible presents en els seus respectius territoris.Björn Stigson, conseller del CADS i expresident del World Business Council for Sustainable Development ( WBCSD ), participa el proper 25 d'octubre al diàleg Una economia verda per a una societat sostenible, el qual tindrà lloc en el marc del Global Ecoforum Stigson compartirà la sessió amb lCristina Martínez- Fernández, analista senior de polítiques, (CFE/LEED Programme, OECD França); Julie Hill, coordinadora del grup de treball d’economia circular (Green Alliance, Regne Unit de la GB), i Ignasi Cubiña, fundador de l’empresa EcoIntel·ligent Growth (Barcelona). La sessió, moderada per Arnau Queralt, director del CADS, tindrà lloc el dia 25 d’octubre, de les 17:00 a les 18:30 h, a la Pedrera, seu de l'Obra Social de CatalunyaCaixa (Passeig de Gràcia/Provença)., de Barcelonma.