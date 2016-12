La nova infraestructura està formada per dos carrils de circulació, de 6,8 quilòmetres de longitud. Foto: STAC.

Vehicles destinats al transport públic de viatgers (autobusos, taxis, etc.), degudament autoritzats.

Turismes o vehicles mixtos adaptats amb tres o més ocupants.

Motocicletes.

Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, amb etiqueta V-15 al parabrisa.

Vehicles ecològics de baixa emissió autoritzats i amb etiqueta acreditativa al parabrisa.

Dies feiners

Caps de setmana i festius

Barcelona – Ripollet: Tindrà una freqüència de 10 minuts en hora punta, 15 minuts en hora vall i el temps de recorregut serà de 30 minuts. Inclou un nou servei tots els caps de setmana cada 60 minuts i durant el mes d’agost cada 30 minuts.

Barcelona – Sabadell (nova línia directa): Amb una freqüència de pas de 15 minuts de dilluns a divendres feiners, unirà Barcelona i Sabadell en 30 minuts.

Barcelona – Terrassa (nova línia directa): La nova línia oferirà serveis exprés cada 20 minuts de dilluns a divendres feiners, amb una durada del trajecte de 40 minuts, sense necessitat de transbordament.

Barcelona – Cerdanyola del Vallès – UAB: S’oferiran serveis cada 20 minuts en hora punta.

El nou carril bus-VAO de la C-58, que uneix Barcelona (Av. Meridiana) i Ripollet, pretén fomentar el transport públic i millorar la mobilitat en una de les vies més transitades de Catalunya. El nou carril entrarà en funcionament el 29 d'octubre i les obres han comportat una inversió de 81 MEUR, cofinançades amb fons europeus.Els vehicles que podran circular pel carril bus-VAO són:La nova infraestructura està formada per dos carrils de circulació, de 6,8 quilòmetres de longitud. Aquests carrils estaran operatius en un sentit o en un altre, en funció de les necessitats de mobilitat. L'esquema horari, en general, serà el següent:Entre les 6.30 i les 13 h, estaran oberts en sentit d'entrada a BarcelonaEntre les 16 i les 22 h, estaran oberts en sentit de sortida de BarcelonaLa resta del dia, els carrils no estaran operatiusEl funcionament del carril bus-VAO respondrà a les necessitats del trànsitAquest model de funcionament general es podrà modificar en funció de les operacions especials de trànsit, en cas d'emergències, o per raons de fluïdesa del trànsit.Els conductors de vehicles ecològics que vulguin utilitzar el nou carril hauran d'introduir les dades al portal www.ecoviat.com per tal de comprovar que es compleixin els requisits i obtenir el distintiu corresponent. Un cop rebuda, aquesta etiqueta acreditativa s'ha de col·locar al parabrisa del vehicle. Els conductors de vehicles ecològics que ja estan registrats en aquest portal, la rebran automàticament, perquè si ho desitgen puguin utilitzar també el carril bus-VAO de la C-58.Coincidint amb l'obertura del nou carril bus-VAO, el dilluns 29 d'octubre començaran a funcionar quatre línies de bus ràpid, dins la futura xarxa "exprés.cat":La parada a Barcelona de les quatre línies serà a Sagrera-Meridiana, on hi ha correspondència amb el Metro i Rodalies de Catalunya. Aquestes línies disposaran d’informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d’informació dinàmica i els vehicles seran accessibles.El viaducte té una longitud de 810 metres i una amplada de 10 metres. Transcorre per sobre de la N-150, la C-17, la línia del ferrocarril d’Adif i la C-33 i està format per 16 trams. Una de les principals particularitats en l’execució d’aquesta estructura és que s’ha anat muntant tram a tram mitjançant una estructura llança bigues que es va recolzant sobre les pròpies piles del viaducte ja construïdes. Aquest sistema constructiu ha permèsconstruïr el viaducte sense haver de tallar el trànsit de vehicles de la C-58 encap moment, només afectant 2 dels 3 carrils de circulació en horari nocturn.El viaducte està format per 16 trams d’una biga tubular metàl.lica amb longituds entre 30 i 54 metres sobre la que s'ha construït el tauler del pont, amb una amplada de 10 metres.El carril d’ús exclusiu per autobusos i vehicles d’alta ocupació discorre amb una calçada segregada de la resta de carrils de la C-58, ocupant l’espai de l’antiga mitjana de la autopista. Té una longitud de 6,8 quilòmetres, i una amplada de 10 metres, amb dos carrils de circulació, que es podran utilitzar en sentit Barcelona i en sentit Vallès, en funció de les necessitats de mobilitat.El nou carril bus-VAO (tres o més ocupants) esdevindrà un element important de gestió del trànsit en l’accés a Barcelona i de regulació de la mobilitat entre aquesta ciutat i el Vallès. L’actuació permetrà millorar la fluïdesa en una de les carreteres que registra mes densitat de trànsit de Catalunya, amb una circulació d’uns 154.000 vehicles diaris de mitjana. D’altra banda, fomentarà i potenciarà noves línies de transport públic i l'ocupació dels vehicles amb tres o més persones, que disposaran d’una via exclusiva que els permetrà assolir velocitats comercials més competitives.Les obres es van iniciar el mes de desembre de 2008. El projecte ha comptat amb un pressupost de 81 MEUR i es cofinança amb fons europeus, mitjançant el programa de Competitivitat Feder Catalunya 2007-2013.