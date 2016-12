El soterrament del tren convencional també ha de comportar la desaparició del viaducte que creua la ciutat. Foto: Tania Tapia / ACN

Si l’any 1999 l’alcalde Joaquim Nadal ja es preocupava per la vida útil del viaducte, quan feia 25 anys que estava fet, ara que ja anem cap als 40 anys, pensa l’Ajuntament fer algun estudi per saber quina vida útil té aquesta construcció? L’equip de govern sap si l’estudi que llavors demanava Joaquim Nadal sobre l’estat del viaducte es va fer? En cas afirmatiu, se’n saben els resultats? Té aquest Ajuntament coneixement de l’estudi que va fer Renfe l’any 1991 i que va obligar a fer tota una sèrie de reparacions al viaducte i dels seus resultats, i sap si la mateixa Renfe o Adif té algun treball fet sobre l’estat actual del viaducte?

El regidor de Reagrupament al grup de la CUP+RCat de l’Ajuntament de Girona, Carles Bonaventura, va tornar a portar al ple d’aquest mes d’octubre el tema de l’estat del viaducte del tren convencional al seu pas per la ciutat de Girona.Aquest mateix regidor ja va portar aquesta qüestió al plenari del consistori gironí el passat mes d’abril i fins ara no havia obtingut cap resposta de l’equip de govern. En aquell ple, Bonaventura va fer les següents preguntes al govern convergent:I també va fer un prec: la nostra intenció no és crear cap mena d’alarmisme en la ciutadania, però ara que sembla que la intenció de l’Estat és que continuem tenint viaducte per al tren convencional durant anys, creiem que és urgent que l’equip de govern, si no disposa de dades actualitzades d’Adif sobre l’estat del viaducte, encarregui, ja sigui a través del Col·legi d’Arquitectes, d’Enginyers o d’algun altre organisme que cregui convenient, un estudi per saber quina és l’expectativa de vida útil del viaducte.En el ple d’aquest mes d’octubre, Bonaventura va insistir en la mateixa petició a l’equip de govern, ja que els fets, segons va dir, “han confirmat que les obres per fer subterrània la via del tren convencional estan paralitzades i això implicarà que el viaducte continuï formant part del paisatge gironí durant força anys, almenys mentre el desenvolupament d’aquest projecte continuï depenent del govern espanyol”.L’alcalde, Carles Puigdemont, va destacar la idoneïtat de la pregunta justament en aquests moments tenint en compte la paralització del projecte ferroviari que ha anunciat el govern espanyol, i va assenyalar que la intenció del govern seria portar a terme unes prospeccions en la infraestructura, tot i que, com va afegir el regidor Carles Ribas, el viaducte no és propietat de l’Ajuntament i per tant s’haurien de demanar les autoritzacions corresponents. L’equip de govern també va comunicar que no s’havia trobat cap estudi anterior sobre aquesta matèria.