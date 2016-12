El ciclista professional Josep Jufre organitzador de la Marxa i el sr. Pere Maqueda com a màxim responsable de Cedinsa presenten el mallot de la Marxa Cicloturista de l’Eix.

Segons la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta (CCUB), l'empresa constructora del desdoblament de l'eix transversal , "vol aprofitar la bicicleta, per promocionar la seva obra pensada sols per els vehicles a motor". Per als biciclistes organitzar una prova ciclista esportiva no competitiva , per tal de permetre un cop a la vida, el pas de la bicicleta, per un lloc dissenyat expressament per la seva prohibició, es vergonyós.La Generalitat hauria d'haver previst l'alternativa segura per a les bicicletes i fins i tot opinen que com a compensació hauria d'haver fet instal·lar a l'empresa constructora, com a mínim als senyals existents, de recordatori de respecte de l'1,5 m obligatori per avançar a les bicicletes, a les carreteres properes a l'eix i construir vies ciclistes segures per evitar accidents, a les que s'han convertit en accés a l'eix,.Aquestes serien bones mesures per promocionar l'us de la bicicleta per part de l'empresa constructora que diu que vol fomentar el ciclisme, segons la CCUB.La bicicleta pot circular per llei per les autovies, excepte si per motius de disseny no se'n pot garantir la seguretat. La llei també diu que per prohibir el pas a les bicicletes s'ha d'oferir una alternativa.La Coordinadora Catalana d'usuaris de la Bicicleta (CCUB) ja va reclamar en el moment de la realització de les obres del primitiu eix, que s'acondicionesin les carreteres locals properes per a bicicletes per tal de donar més seguretat a els ciclistes.Malauradament moltes d'aquestes carreteres, que són l'única possibilitat de circular amb bicicleta, s'han convertit amb llocs molt més perillosos per als ciclistes, per causes com el deteriorament, la utilització d'aquestes vies per part d'alguns automobilistes per evitar controls d'alcoholèmia o de velocitat o la conversió en accessos a l'eix.Per la poca consciencia o advertiments que a les carreteres els conductors de vehicles a motor han de compartir l'espai amb les bicicletes, actualment es més perillós circular per una d'aquestes carreteres que fer-ho per una autovia on hi ha un voral suficient encara que hi ha túnels o d'altres infraestructures no pensades per a la bicicleta.El conductor de vehicle a motor, per una autovia, encara que circuli a velocitats molt més altes que la bicicleta, en pocs moments té un contacte directe.Des de la CCUB demanen una actuació immediata abans que entri en funcionament el nou eix transversal, per manera d'instal·lar-hi els senyals d'advertiment del respecte de la norma de l'1,5 m en les carreteres per on ens veurem obligats a circular els ciclistes, per la prohibició de pas per l'eix transversal. Volen que es faci un pla per dotar d'uns vials segurs la bicicleta a les carreteres que fan d'accés a l'eix.Als organitzadors esportius de la prova ciclista els demanen que si hi ha properes edicions, no utilitzin l'eix, sinó les carreteres per on podem circular els ciclistes, de forma que la celebració d'aquest acte permeti promocionar la bicicleta a les poblacions i gaudir de l'entorn.Els estudis sobre seguretat ciclista diuen que l'us continuat i nombrós de les carreteres, és una de les millors mesures de seguretat per las bicicletes.