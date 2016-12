Una de les sessions del Congrés Mundial de la Natura de la UICN.

El Congrés Mundial de la Natura ha aprovat avui dues propostes més de les presentades pels membres del Comitè Espanyol de la UICN (UNió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa). La primera advoca perquè els Estats es responsabilitzin dels impactes negatius que les seves polítiques públiques tenen sobre la biodiversitat, tant dins com fora de les seves fronteres, mentre que la segona expressa la necessitat de generar mecanismes que permetin una participació efectiva dels ciutadans en l'aprovació de normatives que puguin tenir un efecte important sobre el medi ambient.La Generalitat de Catalunya impulsa la primera petició, amb el suport d'Acciónatura, el Departament de Medi Ambient del Govern Basc, Eco-Unió, la Fundació Lonxanet per a la pesca sostenible, la Fundació Natura i Home, la Fundació Oxigen, SEO / BirdLife i la Societat Geològica d'Espanya.La internacionalització de l'economia és comú a la majoria de països i regions del món, el que comporta que les polítiques governamentals adoptades pels mateixos tinguin cada vegada major impacte social, econòmic i ambiental sobre territoris situats més enllà de les seves fronteres geogràfiques. Això és encara més rellevant en el cas dels Estats més desenvolupats, que consumeixen una gran quantitat de recursos i energia, condicionant l'estat dels ecosistemes i serveis ambientals dels països productors d'aquests béns i energies.Fins ara, el càlcul de la petjada ecològica ha servit com a estratègia de gran valor comunicatiu, però rarament ha servit per reduir l'impacte dels països sobre la biodiversitat global.Per això, la proposta aprovada pel Congrés sol · licita a la Comissió de Política Ambiental, Econòmica i Social (CEPAES) de la UICN que elabori directrius per calcular l'impacte de les polítiques dels països sobre la biodiversitat i estableixi els incentius de conservació dels llocs d'on s'extreuen aquests recursos.Així mateix, demana als Estats i altres administracions públiques que examinin els criteris de responsabilitat ambiental i social en les seves polítiques, especialment les que afecten a la importació de béns i recursos, l'exportació de residus, la bioprospecció, el comerç internacional d'espècies, la internacionalització de la seva economia, la inversió en tercers països i el disseny de programes de cooperació.La moció "Participació ciutadana en els procediments legislatius relatius al medi ambient" ha estat impulsada per SEO / BirLife, amb el suport de WWF Espanya, Ecologistes en Acció, Grup Ornitològic Balear, Fundació per a la Conservació del Trencalòs, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Fundació Natura i Home, Fundació Oxigen, Oceánidas, Eco-Unió i el Departament de Medi Ambient del Govern Basc.Aquesta petició sorgeix de la preocupació perquè de vegades l'aprovació de normatives ambientals per part dels governs es realitza mitjançant tràmits d'urgència que impedeixen qualsevol tipus de participació del públic, la qual es considera essencial per a la major conscienciació, intercanvi de punts de vista i millora de les accions en matèria de medi ambient.Encara que la Unió Europea va ratificar la Convenció sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en assumptes ambientals (Conveni d'Aarhus, 1998), de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE), i aquesta obliga les parts a promoure una participació efectiva del públic en una fase apropiada, no s'han establert mecanismes ni obligatorietat per garantir la participació pública en l'elaboració de la legislació ambiental.Per això, es demana a tots els governs que estableixin mecanismes perquè aquesta participació ciutadana sigui efectiva i es realitzi en una fase primerenca dels debats i s'evitin els tràmits d'urgència, perquè les aportacions puguin ser tingudes en compte.El Congrés Mundial de la Natura de la UICN és l'esdeveniment relatiu a la conservació més gran i de major diversitat del món. Se celebra cada quatre anys i el seu objectiu és millorar la manera com gestionem el nostre medi ambient natural per al desenvolupament humà, social i econòmic.El procés de les mocions és un element central del sistema de governança de la UICN i un mitjà important mitjançant el qual els membres poden influir en les orientacions futures de la comunitat conservacionista, alhora que demanen el suport internacional.El Comitè Espanyol de la UICN està integrat per 38 de les principals entitats de conservació nacionals, tant administracions públiques com organitzacions socials.El seu objectiu fonamental és la preservació del patrimoni natural i la diversitat biològica, actuant com a plataforma de trobada i debat entre organismes governamentals i no governamentals responsables o implicats en la conservació de la natura a Espanya, facilitant l'intercanvi d'experiències gràcies a les xarxes de coneixement de UICN i impulsant la cooperació entre ells.Més informació a www.uicn.esVeure moció Foment de la responsabilitat exterior internacional sobre el els impactes sobre la biodiversitat globalVeure moció "Participació ciutadana en els procediments legislatius relatius al medi ambient"