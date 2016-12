Juan López de Uralde i Nora Christensen durant l'acció a la cimera de del clima de Copenhaguen el 2009 que els va dur 21 dies a la presó. Foto: Arxiu.

Greenpeace celebra la sentència, coneguda avui, de la Justícia danesa en què s'obliga el Govern danès a indemnitzar els quatre activistes de Greenpeace que van passar el Nadal de 2009 a la presó per una protesta pacífica durant la Cimera del Clima de Copenhaguen.La Justícia obliga el Govern a indemnitzar amb 18.800 corones daneses (uns 2.500 euros) a Juan López de Uralde, Nora Christiansen i Christian Schmutz, i amb 18.100 corones a Joris Thijssen (que va passar un dia menys a la presó).Els quatre activistes havien interposat una demanda en la qual es demanava una compensació per la detenció durant 21 dies sense judici, després de desplegar una pancarta en el sopar de gala de la Cimera del Clima de Copenhaguen, instant els líders polítics a actuar contra el canvi climàtic. La pancarta deia "Politicians talk, leaders act"."Aquesta sentència d'avui tanca definitivament aquest cas. Queda demostrat que els dies que vam passar a la presó no només van ser immorals sinó que a més van ser injustos i es torna a deixar en evidència l'actuació de la policia i del Govern danès durant la Cimera. Però el més important és que el món encara no s'ha recuperat del fracàs internacional en la lluita contra el canvi climàtic que es va iniciar precisament a la Cimera del Clima de Copenhaguen", ha declarat Juan López de Uralde.Des de Greenpeace es considera que la sentència dóna la raó a l'organització quan demanava la llibertat dels activistes per considerar que la presó, incomunicada i prèvia al judici, per una protesta pacífica era totalment desproporcionada. En concret en el cas de Juan López de Uralde, que en aquell moment era director de Greenpeace a l'Estat espanyol, la societat es va mobilitzar per demanar la seva posada en llibertat."Esperem que sentències com la que s'ha dictat avui facin adonar als polítics que no han de seguir el camí de perseguir o criminalitzar els activistes que defensen el medi ambient. Des de Greenpeace continuarem actuant per denunciar les agressions contra el nostre planeta tot i les possibles persecucions amb les quals se'ns amenaça", ha declarat Mario Rodríguez, actual director de Greenpeace Espanya.