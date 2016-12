La vora d'aquest iceberg mostra les línies de desglaç, resultat del canvi de marees i del pes. La glacera Helheim, al sud-est de Groenlàndia, va centrar el treball principal de l'expedició de Greenpeace a l'Àrtic, de la qual formaven part els científics del Woods Hole Oceanographic Institute, per calcular l'impacte de l'escalfament de l'oceà. Foto: Nick Cobbing/Greenpeace.

"El rècord de desglaç Àrtic és la gota que fa vessar el got d'un estiu marcat pels impactes del canvi climàtic a tot el món. La crisi climàtica està succeint davant els nostres propis ulls i és urgent aturar si no volem haver de fer front a impactes irreversibles i condemnar les pròximes generacions a viure un infern", ha declarat Aida Vila, responsable de la campanya Canvi climàtic i Energia de Greenpeace.De fet, segons dades del Centre de Dades Nacional de Neu i Gel dels Estats Units (NSIDC), la superfície de gel àrtic va arribar ahir els 4,10 milions de km2, 70.000km2 per sota del mínim històric de 2007.L'organització ecologista ha assenyalat que la variabilitat del gel de l'Àrtic depèn dels canvis de la temperatura ambient i de la temperatura de l'aigua al llarg de l'any, i que ambdues han experimentat un augment significatiu des que hi ha registres. El gel arriba al seu punt màxim al final de l'hivern, el març, i el seu punt mínim a finals d'estiu, normalment a mitjan setembre. Des de 1970 s'han utilitzat satèl·lits per monitoritzar aquest procés, les dades dels quals demostren que el total del gel àrtic s'ha reduït en conjunt un 3% cada deu anys. No obstant això, la ràtio de desglaç augmenta. Segons dades del NSIDC, no només la superfície de gel baixa, també el seu volum, que ha passat d'una mitjana de 12.300 kmentre els mesos de setembre de 1979 i 2011 a ser, el juliol d'aquest any, de només 8.300 kmGreenpeace recorda que l'origen humà del canvi climàtic que estem vivint està fora de tot dubte segons els informes dels experts de Nacions Unides que recomanen reduir dràsticament les emissions per assolir nivells propers a zero a mitjan segle. La principal causa de l'augment de les emissions en la història moderna és la crema de combustibles fòssils per a la producció d'energia. En aquest sentit, l'organització lamenta que sigui precisament la influència de les grans companyies del sector la que impedeixi posar fre a aquesta crisi.Greenpeace està realitzant accions pacífiques a l'Àrtic des de divendres passat, quan sis activistes, inclòs Kumi Naidoo, director executiu de l'organització, van escalar la plataforma Prirazlomnaya de la companyia energètica russa Gazprom, la primera plataforma de perforació permanent a les aigües de l'Àrtic.Ahir, un equip de 14 activistes va bloquejar el vaixell Anna Akghmatova que es dirigia a la plataforma de perforació per desembarcar el personal de la companyia i iniciar les seves activitats. Durant més de quinze hores els activistes van romandre lligats al àncora del vaixell per evitar el seu moviment, mentre la guàrdia costanera els amarava amb aigua a pressió. Durant la nit els activistes han continuat prop del vaixell per evitar que arribi a la plataforma per començar a perforar."A l'Àrtic és on millor es veu el cercle viciós en què estem ficats per culpa de les grans companyies del sector dels combustibles fòssils. El petroli és un dels principals causants del canvi climàtic i, no obstant això, les petrolieres es beneficiaria enormement d'impactes que causen com el desglaç, que els permet perforar en zones de l'Àrtic que fins ara eren inaccessibles "ha conclòs Vila.Per finalitzar, Greenpeace ha advertit dels greus impactes que el canvi climàtic ja està causant, no només a la fauna i les comunitats indígenes de l'Àrtic sinó a la resta del món. També remarca que l'economia i els ecosistemes espanyols ja pateixen greus conseqüències de la crisi climàtica mentre es podrien beneficiar enormement de la solució: l'aplicació d'un model energètic basat al 100% en energies renovables. Dossier informatiu de Greenpeace sobre el mínim de gel a l'Àrtic