Els activistes de Greenpeace han pujat a la plataforma Prirazlomnaya de Gazprom com a part de la campanya Save The Artic. Foto: Greenpeace.

Documentació:

Aquest matí un grup d'activistes de Greenpeace, entre els quals Kumi Naidoo, director executiu de l'organització, han pujat a la plataforma petroliera Prirazlomnaya a l'Àrtic per exigir que l'empresa russa abandoni els seus plans de perforació en el cercle polar.Aquesta acció s'emmarca en la campanya #SaveTheArtic que va començar Greenpeace fa uns mesos, per reivindicar-ne la protecció davant el canvi climàtic, l'explotació petroliera o la pesca industrial. La campanya pretén aconseguir que les zones no habitades de l'Àrtic, l'última frontera intacta del planeta, siguin declarades com a Patrimoni de la Humanitat per les Nacions Unides, tal com es va fer amb l'Antàrtida fa 21 anys.A les quatre de la matinada, hora local, els activistes han sortit en tres zòdiacs des del vaixell de Greenpeace Arctic Sunrise i han escalat la plataforma a través de les seves línies d'amarratge. Els sis escaladors han pres posicions en l'estructura i han interromput les operacions de la plataforma. Els activistes estan en una posició segura i tenen suficients queviures per resistir diversos dies. La plataforma Prirazlomnaya té una extensió de 126 m, pesa 117.000 tones i té una xemeneia de crema de gas de 141 m d'alçada. Es fondeja al lloc mitjançant una carcassa d'acer que conté 100.000 t de runes i 122.000 tones més de ciment per sota dela seva superestructura.Així mateix, a principis d'aquesta setmana, els científics del National Snow and Ice Data Center dels Estats Units van anunciar que en breu el gel àrtic arribarà al seu mínim històric i que superarà la marca mínima de l'any 2007.L'enorme companyia energètica russa Gazprom vol començar les operacions de perforació a principis de l'any 2013, de manera que es convertiria en la primera companyia a iniciar la producció comercial de petroli a alta mar a l'Àrtic. La setmana passada Greenpeace va descobrir que la plataforma Prirazlomnaya de Gazprom estava operant sense un pla oficial de resposta ràpida davant possibles vessaments de petroli. El pla que Gazprom té aprovat és de juliol de 2007, amb una vigència de cinc anys. Així, el Ministeri rus d'Emergències ha reconegut per carta a Greenpeace que l'empresa no té aprovat cap altre pla ja que ni tan sols l'ha presentat.L'Àrtic és un dels llocs del planeta més extrems i hostils per perforar a la recerca de petroli. El lloc de perforació triat per Gazprom està cobert per una gruixuda capa de gel durant vuit mesos a l'any, amb temperatures que ronden els -50 °C. A més, aquesta zona, el mar de Petxora, sovint afronta potents tempestes i durant el llarg hivern boreal sumi durant mesos en una foscor gairebé total.Malgrat aquests riscos extrems, Gazprom només ha fet públic un resum dels seus plans de resposta ràpida davant vessaments de petroli. Segons aquest document l'empresa diu que estaria completament preparada per fer front a un accident a l'Àrtic, i es basaria en deficients mètodes de neteja-com ara pales i galledes-que simplement no funcionen en condicions de congelació i gel.Aquesta és la segona vegada que Kumi Naidoo ha desenvolupat una acció directa no violenta per evitar l'extracció de petroli de l'Àrtic. Aquest veterà activista dels drets humans nascut a Sud-àfrica, ara director executiu de Greenpeace, ja va abordar una plataforma de perforació operada per la companyia britànica Cairn Energy a Groenlàndia, el juny de 2011.Des de la plataforma, Kumi Naidoo ha comentat: "Els meus companys activistes i jo hem pujat a aquesta plataforma petroliera rovellada amb el mandat de més d'un milió de persones que s'han unit a un moviment mundial per protegir l'Àrtic, i estem aquí en el seu nom. També estem aquí, espatlla amb espatlla amb els pobles indígenes de Rússia, qui la setmana passada van signar un comunicat conjunt per declarar la seva oposició a l'extracció de petroli en aquesta zona, a prop dels seus territoris "."Igual que amb els plans imprudents de Shell per perforar a Alaska, ja no és una qüestió parlar de si un vessament de petroli a l'Àrtic pot succeir, sinó quan passarà. En aquesta regió única del món, l'única manera d'aturar un abocament catastròfic de petroli és prohibir permanentment totes les perforacions més aviat millor ". Informe complet sobre el programa de perforació i extracció de petroli de Gazprom a l'Àrtic.+ Informe L'Àrtic, l'última frontera