Miquel Rosselló (PSM-IV, Mallorca), Jaume Bosch (ICV), Carles Sechi (diputat Sard) i Pere Manzanares (Els Verds Catalunya Nord) Foto: Josep M.Montaner



Rebutgen constituir-se en un sol partit que es presenti a les eleccions en diferents territoris sota una mateixa sigla, perquè no creuen que “una única organització portada des de Catalunya pugui tenir èxit a nivell de països catalans”, en al·lusió a ERC. Però l’esquerra verda nacional sí que aposta per una xarxa conjunta en què diversos partits mantinguin la seva sobirania i identitat, que podria acabar convertint-se en una plataforma electoral. Com explica el diputat Jaume Bosch, president de la Fundació Nous Horitzons d’ICV, “aquests vincles polítics ja existeixen, i per tant, no descartem que acabin donant lloc a una coalició electoral”. Això sí, en unes eleccions espanyoles, “perquè a les eleccions autonòmiques cada formació s’hi ha de presentar pel seu compte”.