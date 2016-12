La trompa d'un mosquit Aedes albopictus perfora la pell per alimentar-se de sang humana. El mosquit A. albopictus (mosquit tigre asiàtic) –una espècie invasora en molts indrets– és un vector de diverses malalties, incloent-hi el virus del Nil Occidental. Foto: CDC.

L'alcalde de Dallas (Texas, EUA), Mike Rawlings, ha signat avui una declaració d'emergència per a la ciutat a causa de la propagació del virus del Nil Occidental (VNW, per les ssigles en anglès), que ja ha causat la mort de 16 persones pel cap baix en aquest estat i 26 més a tot el país, amb més de 350 afectades. Rawlings ha assegurat que aquesta decisió era la "correcta" i ha confessat que no vol que pesin més morts sobre la seva consciència.Les autoritats de Dallas demanaran a l'estat de Texas que fumigui tota l'àrea metropolitana per acabar amb els mosquits que propaguen el virus, una actuació que comptarà amb cinc avions de polvorització i que costarà uns 50.000 dòlars, han informat avui mitjans locals.D'acord amb les autoritats de Dallas, el pesticida que s'utilitzarà aquest dijous a la nit, anomenat Duet, ha estat aprovat per l'Agència de Protecció Ambiental, i és similar als productes que actualment s'utilitzen contra els mosquits a nivell del terra. S'aplicarà durant tota la nit per Clarke, una companyia de fumigació, a dosis baixes de menys de 60 grams per hectàrea per dos motors d'aeronaus volant a una altitud de 100 metres i una velocitat de 270 km/h."El risc de la fumigació aèria és mínim a causa de la propagació contínua del virus del Nil Occidental", ha explicat David Lakey, comissionat del Departament del Servei de Salut de l'estat de Texas.Estats Units pateix el major nombres de casos registrats d'aquest virus —que s'ha estès arreu del món— des de l'any 2004, amb més 350 reportats a tot el país durant 2012.Dels 42 estats que han reportat infeccions en les persones, el 80 per cent han estat a Texas, Mississipí i Oklahoma, segons els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC en anglès). "No està clar per què estem veient més activitat que en els últims anys", ha assenyalat Marc Fischer, epidemiòleg metge dels CDC."Independentment de les raons de l'augment, les persones han de ser conscients de l'activitat del virus del Nil Occidental en la seva àrea i prendre mesures per protegir i protegir la seva família", ha afegit. Els símptomes inclouen febre, mal de cap, dolors corporals, dolors en les articulacions, vòmits, diarrea o erupcions cutànies, i menys de l'1% dels casos desenvolupa la malaltia en la seva expressió més greu, incloent-hi encefalitis o meningitis (inflamació del cervell o els teixits circumdants), segons els CDC.Les autoritats sanitàries han recordat que les persones que estan en major risc són aquelles que superin els 50 anys d'edat i que hagin patit malalties com el càncer, la diabetis o malalties renals, així com aquells que s'hagin sotmès a trasplantaments d'òrgans.No hi ha medicaments per tractar el virus del Nil Occidental ni tampoc vacunes per prevenir-ne la infecció, i les persones amb malalties més lleus es recuperen per si mateixes. Els experts en salut diuen que les mesures de prevenció inclouen evitar les picades de mosquits, utilitzar repel·lent i desfer-se dels vivers d'insectes.A Catalunya, fins ara, no se n'ha descrit cap cas. Vegeu-ne + informació aquí