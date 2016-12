Anna Rosa Martínez i Julio Barea durant una recent presentació a Barcelona. Foto: X.B.C

Segons Greenpeace Espanya, que ha contactat amb EcoDiari després que ahir publiquéssim que desapareixia la delegació de Catalunya , el lloc de delegat que tenia a Barcelona —i que representava institucionalment Anna Rosa Martínez— canvia les seves funcions i "passa a ser un delegat de Greenpeace per a Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears, que continua amb tasques de representació institucional i campanyes, però amb l'objectiu principal de mobilització de la ciutadania en el territori". Un lloc, segons Laura Pérez —directora de Comunicació de l'entitat—, amb més mobilitat geogràfica i més centrat en el treball en el territori juntament amb el de voluntariat de Greenpeace i les xarxes locals.Segons Pérez, la fins ara delegada de Greenpeace a Catalunya, Anna Rosa Martínez, no encaixava en aquest perfil i ha estat, doncs, una de les persones sacrificades en l'ERO de l'organització.Aquest canvi s'emmarca en el context actual que viu l'organització en el qual han hagut de redefinir l'estructura i adequar-la a un escenari de reducció un 12% de la plantilla. La nova estructura té la finalitat de mantenir la feina de totes les campanyes de Greenpeace així com assegurar la nostra presència al territori per aconseguir els objectius de l'organització.Greenpeace Espanya entra ara a definir el nou perfil, funcions i adequació a la nova i àmplia àrea geogràfica, que "serà cobert més aviat millor", segons Laura Pérez.