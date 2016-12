Miren Gutiérrez (esquerra), exdirectora executiva de Greenpeace a l'Estat espanyol, i Anna Rosa Martínez (dreta), ara ja exdelegada a Catalunya, durant l'esmorzar de presentació a Barcelona el 24 de febrer de 2011 del nou impuls al català que volia fer l'organització. Foto: X.B.C.

Greenpeace ha tallat de cop la delegació catalana i n'ha fet fora la representant a Catalunya, Anna Rosa Martínez, que n'ha estat la representant durant els darrers vuit anys, a causa d'un ERO que afecta un 12% de la plantilla de tot l'Estat. La resta de delegacions terriorials —on l'ONG ha seguit una política força centralista— també desapareixen. Amb tot, si hi ha diners més endavant, es partiria l'Estat en quatre trossos sota el nom de Mobilització (Nord, Sud, Est i Oest).Greenpeace ha presentat avui un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta el 12% de la plantilla a l'Estat (16 treballadors). La crisi econòmica ha fet que no es compleixin les previsions de nous socis, baixin les seves quotes mitjanes i augmentin les baixes. Des de principis d'any s'ha dut a terme una política de retallada de despeses i, a l'agost, es farà efectiva una baixada salarial d'un 3,3% de tots els treballadors (a excepció dels sous de 23.000 euros anuals o inferiors).No obstant això, tot i les mesures, cal, segons l'organització, reduir les despeses de la plantilla per mantenir les campanyes mediambientals de l'organització i les activitats que es duen a terme (accions de denúncia, informes, recerca, mobilització). Els treballadors que hagin de deixar l'organització ho faran amb una indemnització de 45 dies per any treballat, tal com ha pactat la direcció amb el comitè dels treballadors. Des de Greenpeace es vol reconèixer l'esforç dels treballadors afectats per l'ERO ja que la seva marxa es deu exclusivament a l'actual conjuntura econòmica, asseguren. Aquesta mesura permetrà que Greenpeace pugui mantenir la seva tasca de defensa del medi ambient i la pau.El febrer de 2011 Miren Gutiérrez, exdirectora executiva de Greenpeace a l'Estat espanyol, i Anna Rosa Martínez, ara ja exdelegada a Catalunya, van presentar a Barcelona el que havia de ser el nou impuls al català que volia fer l'organització, després de molt maldar-hi des dels propis socis i des del món de l'ecologisme català. Efectivament, durant aquest any i escaig, les publicacions de les principals mobilitzacions han estat traduïdes al català, per bé que en moltes ocasions a nivell de resul executiu. Amb la retallada actual sembla que aquesta petita política d'obertura i descentralització se n'anirà en orri.Greenpeace es manté exclusivament de les aportacions dels seus socis. No accepta subvencions d'empreses ni de governs. A l'Estat espanyol compta amb 100.000 socis, uns 25.000 a Catalunya (20.000 dels quals només a Barcelona). Tot i l'alta fidelitat dels socis de l'organització que ha fet que, en els primers anys de la crisi, les baixes s'hagin mantingut estables, l'empitjorament de l'escenari econòmic fa que a molts d'ells els sigui impossible continuar.Després l'ERO l'organització continuarà mantenint totes les seves campanyes de defensa del medi ambient (Energia i Canvi Climàtic, Oceans, Costes, Boscos i Agricultura)."Hem intentat per tots els mitjans no haver d'arribar a un ERO però amb la situació econòmica actual no ens ha quedat més opció per poder seguir desenvolupant les nostres campanyes en defensa del medi ambient i la pau", ha declarat Mario Rodríguez, director de Greenpeace Espanya. "Hem hagut de prendre una decisió molt dolorosa, però creiem que serà entesa per tots i totes els que donen suport a l'organització amb el seu esforç econòmic en uns temps tan difícils. Reitero el nostre més profund agraïment a tots els que fan possible que Greenpeace existeixi ".