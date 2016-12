Les bicicletes ja no podran envair les voreres impunement. Foto: BTV.

Les bicicletes només podran circular per les voreres senyalitzades.

En el cas de vials de plataforma única els ciclistes hi podran circular, excepte en aquells casos on existeixi una regulació explícita.

Actuacions en els carrils bici

Mesures de xoc a les cruïlles amb 3 o més accidents

Millora de l’ús ciclista a les zones 30

Modificació de l’art. 14 de la Ordenança de Circulació

Infraestructura d’aparcament per a bicicletes

El nou Pla de la bicicleta preveu la modificació de l’Article 14 de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, referents a la normativa per les bicicletes. Des de l’any 2002, un total de 528 persones han estat atropellades per una bicicleta a la ciutat i a l’any 2011 el 57% dels atropellaments per bicicleta que es van produir es van donar a sobre la vorera. La xifra suposa un increment del 264% respecte el mateix període de l’any 2010.Per tal de vetllar per la correcta convivència entre vianants i bicicletes i garantir la seguretat de tots els actors implicats, l’Ajuntament de Barcelona modificarà l’Ordenança Municipal amb l’objectiu de simplificar-la per tal que els ciclistes comptin amb paràmetres clars i entenedors respecte com han de moure’s per la ciutat i per on poden fer-ho. El nou redactat també facilitarà la tasca de la Guàrdia Urbana per assegurar-ne el compliment. La modificació de l’article inclourà les premisses següents:El Govern Municipal presenta la primera fase del nou Pla de Foment de la Bicicleta a Barcelona que inclou una diagnosi de l’estat actual de la infraestructura ciclista a la ciutat, determina els punts que s’han de millorar i apunta les primeres mesures a dur a terme de manera immediata de cara als propers mesos, en base a criteris de seguretat. En el marc del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), el Pla suposa un avançament de la definició i execució de les actuacions referents a la bicicleta.El nou Pla, és un compromís de Govern que neix de la voluntat d’impulsar l’ús de la bicicleta a la ciutat i potenciar-la com a mode de transport sostenible. El consistori aposta perquè la bicicleta esdevingui un mitjà de transport segur, atractiu i eficaç, garantint alhora la correcta convivència dels ciclistes amb els vianants i la resta de modes de transport de la capital catalana.Els desplaçaments amb bicicleta han registrat un important increment els darrers anys passant dels 47.000 diaris el 2006, als 118.000 desplaçaments diaris actuals. Aquest creixement ha fet que l’actual sistema i infraestructura ciclista de la ciutat hagi tocat sostre, si es vol seguir garantint la correcta convivència entre els ciclistes i la resta de ciutadans. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona ha decidit implantar un canvi de model respecte l’ús de la bici a la ciutat per fer sostenible el seu creixement. Per fer-ho ha iniciat un procés de revisió de l’actual infraestructura ciclista i treballa en la inclusió de canvis en l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.En aquest sentit, l’Àrea de Mobilitat ha dut a terme un anàlisi dels punts dels carrils bici que presenten deficiències, inconnexions de xarxa o una major accidentalitat amb l’objectiu d’establir mesures concretes i actuacions de millora en els mateixos. L’estudi ha estat elaborat per la Direcció de Serveis de Mobilitat, amb la col·laboració de la Unitat d’Accidents de la Guàrdia Urbana, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).Aquest diagnosi ha permès al Govern Municipal determinar cinc eixos principals d’actuació per abordar el fenomen de la bicicleta a la ciutat.Aquest primer document del Pla es debatrà durant els propers mesos al si del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat i amb la resta de grups polítics del consistori per incorporar noves aportacions sobre cap a on s’ha d’encaminar el model dels desplaçaments ciclistes a la ciutat.Millora dels carrils biciEl Govern Municipal ha realitzat una primera diagnosi de l’estat de la infraestructura ciclista a la ciutat, partint de l’anàlisi de la xarxa existent dels carrils bici i de les zones 30 i determinant els trams i les cruïlles que presenten deficiències que cal millorar.Amb aquest primer anàlisi s’ha conclòs que a la ciutat existeixen un total de 24 trams i cruïlles que necessiten actuacions de millora i 32 espais on manca continuïtat amb la xarxa global.L’estudi assenyala l’existència de carrils bici que presenten mala senyalització, traçats irregulars, errors en les sincronitzacions semafòriques, punts de conflicte amb vianants, invasions de vehicles, etc.En base a aquesta anàlisi, el Govern Municipal ha elaborat un primer calendari amb 19 actuacions prioritàries que contempla les fases següents:• Modernització i millora del carril bici del C/ Sicília (entre Gran Via i Provença)• Perllongament del carril bici C/ Girona (entre Consell de Cent i Còrsega)• Plaça de les Glòries• Plaça Joan Carles I• Av. Eduard Maristany• Modernització i millora del carril bici del C/ Provença (entre Passeig de Gràcia i Dos de Maig)• Continuïtat carril bici de la Plaça Letamendi• Continuïtat carril bici de la PlaçaTetuan• Continuïtat carril bici de la Plaça Verdaguer• Reforçar senyalització carril bici de la Gran Via• Pg. Pujades• Pg. Picasso• Continuïtat carril bici de Josep Pla• Reubicació del carril bici de la Diagonal (tram central)• Continuïtat carril bici de la Gran Via (entre Aribau i Pg. de Gràcia)• Paral·lel (entre Espanya i Viladomat)• Marina (entre Almogàvers i Gran Via)• Modernització i millora del carril bici del Pg. Colom, garantint la seva continuïtat• Eix Felip II-Bac de RodaLa resta d’actuacions s’aniran calendaritzant de manera progressiva en funció del pressupost i de les possibilitats d’actuacions efectives. Fruit del procés de debat sobre el Pla que es durà a terme durant els propers mesos, no es descarta la incorporació de noves mesures a aplicar.