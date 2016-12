Xavier Sabaté (esquerra), junt amb Jordi Ortega, durant la recent celebració del Dia del Vent. Foto: X.B.C.

Tot i que el Ple del Parlament de Catalunya s'ha pronunciat aquest dijous contra el Decret del govern de l’Estat del PP que elimina el suport a les energies renovables i a favor que el Govern de la Generalitat de Catalunya pugui inspeccionar i decidir sobre el tancament de els centrals nucel·lars catalanes , el diputat del PSC Xavier Sabaté, satisfet per l’aprovació d’aquestes propostes del PSC que ha defensat, lamenta que CiU i el PP hagin rebutjat "accions de progrés en matèria d’energia".De fet, es refereix a un seguit de punts rebutjats , entre els quals la transformació de l’ICAEN en una Agència d’Energia de Catalunya o la modificació del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, per tal passar els objectius 20-20-20 sobre estalvi i eficiència, sobre producció d’energies renovables i disminució de gasos d’efecte hivernacle a 30-30-30, entre d'altres.Sabaté ha declarat en el curs del debat que "CiU i el PP representen l’antigor en matèria energètica, l’aposta per les energies brutes, finites, perilloses i estrangeres renunciant així a explotar les pròpies i a la generació dels llocs de treball que comporten les noves, autòctones, netes i infinites".