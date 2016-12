La central nuclear de Vandellòs II. Foto: Montserrat Escayola.

L’esmena presentada pel diputat d’ERC, Marc Sanglas, a una moció sobre política energètica permetrà que sigui la Generalitat qui pugui inspeccionar i decidir sobre el tancament de les centrals nuclears al final de la seva vida útil. L’esmena ha estat aprovada amb els vots a favor d’ERC, PSC, CiU, i ICV-EUiA.Sanglas, que ha celebrat l’aprovació de l’esmena, ha defensat la via alemanya d’abandonament de l’energia nuclear amb l’horitzó 2022 i la seva aposta decidida per les energies alternatives. Alemanya ha tancat 8 reactors nuclears i la resta es tancaran abans del 2022. Sanglas ha explicat que cal una aposta decidida del Govern de la Generalitat per les energies renovables.«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar de l’Estat la competència en matèria d’energia nuclear tal com preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya en el seu article 133 quan contempla que ambdues administracions, de forma compartida, s’encarregaran de “La regulació de les activitats de producció, emmagatzematge i transport d'energia, l'atorgament de les autoritzacions de les instal.lacions que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya i l'exercici de les activitats d'inspecció i control de totes les instal.lacions existents a Catalunya” i que, per tant, el Govern de la Generalitat pugui inspeccionar i decidir sobre el tancament de les centrals nuclears al final de la seva vida útil.»L’anunci del Ministerio de Industria de la revocació de l’ordre anterior que dictava com a data de tancament de la central de nuclear de Garoña (Burgos) del 6 de juny del 2013 posa encara més de manifest la importància de l’esmena aprovada i la rellevància de la capacitat de decisió de la Generalitat en aquest aspecte.