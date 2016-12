Greenpeace denuncia que la cimera de Rio+20 no ha respost a les expectatives proposades. Foto: UN.

Greenpeace lamenta profundament els resultats de la Cimera de Rio +20, una reunió que passarà a la història per la falta d'ambició dels governs participants i per les seves bones paraules buides de contingut. Prova d'això és que les organitzacions civils allà presents l'han batejat com la cimera de Greenwashing+20, del maquillatge verd sense compromís i de mesures reals per canviar la situació del planeta. Del text de la declaració final de la cimera no es poden extreure decisions ni passos endavant per començar la transició cap a un model de desenvolupament que pugui fer front a l'actual crisi econòmica, ambiental i d'equitat."El text de la declaració final, que porta el sarcàstic títol del Futur que volem, és un text descafeïnat que no té ambició i no afegeix res als compromisos de la comunitat internacional", ha declarat Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversitat i Contaminació de Greenpeace a l'Estat espanyol. "Un a un, els pocs objectius i compromisos que es podien aconseguir en aquesta cimera han estat eliminats."Greenpeace lamenta que fins i tot fins i tot abans de començar la cimera EUA, Veneçuela, Rússia i Canadà formessin una surrealista aliança que va donar al trast amb la proposta que aquesta cimera llancés un mandat per a la protecció de les aigües internacionals. La possibilitat de millorar la governança mundial en matèria de medi ambient a través de la conversió en una agència de Nacions Unides l'actual Programa de l'ONU per al Medi Ambient (UNEP), també va ser rebutjada. Malgrat els innombrables crides de la comunitat internacional per posar fi a les subvencions als combustibles fòssils, els governs presents a Rio +20 no han volgut aprovar un nou paràgraf que recordi que el desenvolupament sostenible només serà possible quan s'acabin les subsidis a les energies brutes i es recolzin decididament les energies renovables.Davant dels mals resultats de la declaració final i la inoperància dels governs, la cita de Rio +20 ha servit de nou per debatre, construir aliances i amplificar les demandes de la societat civil sobre la necessitat de defensar el planeta i els seus habitants.Greenpeace ha estat present tant en la cita prèvia de la societat civil, la Cimera dels Pobles, com en el tram oficial amb els caps d'Estat, i el vaixell Rainbow Warrior, també a Rio ha rebut milers de visites, un indicador de la preocupació de la ciutadania pels temes ambientals. En el context de la Cimera, Greenpeace ha presentat la seva campanya per a la protecció de l'Àrtic, ha denunciat la política errada de la presidenta brasilera Dilma Rouselff en matèria de lluita contra la desforestació i també ha exposat la necessitat d'abordar la pròxima gran crisi ambiental, la crisi dels oceans.Per a Greenpeace a l'Estat espanyol, la intervenció de Mariano Rajoy, en el plenari de la cimera dimecres passat no ha pogut ser més contradictòria. A més de no reflectir la posició espanyola a la UE en matèries com la protecció de les aigües internacionals, Rajoy ha dit el contrari del que fa a l'Estat espanyol: "s'han de potenciar les energies renovables, ja que els avenços tecnològics han fet que cada vegada siguin més eficients i barates", però la realitat és que el desenvolupament de les energies renovables a a la península està avui paralitzat a causa de la moratòria implantada pel seu Govern. Rajoy també ha afirmat que "cal eradicar la pesca il·legal i protegir espècies en perill i ecosistemes marins vulnerables", però les seves posicions a la UE en matèria de reforma de la Política Pesquera Comuna o les recents retallades en la vigilància de les reserves marines van just en la direcció contrària."Aquesta cimera fallida ens produeix frustració però no paràlisi", ha assenyalat Soto. "Greenpeace continuarà treballant per construir el futur que veritablement volen i necessiten la majoria dels habitants del planeta".