Mariano Marzo és un dels nous membres del CADS que ha nomenat el Govern Foto: X.B.C.

El Govern ha aprovat la renovació parcial del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), òrgan d’assessorament del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la sostenibilitat. El Consell Executiu ha nomenat aquest matí 6 nous consellers de l’organisme, integrat per 15 membres i el president.Els nous membres del CADS, nomenats a proposta del president del Consell, són la Josefina Castellví (que ocuparà el càrrec de vicepresidenta), Sergi Ferrer-Salat, Cristina Gallach, Mariano Marzo, Isabel Pont i Björn Stigson. Substitueixen Purificació Canals, Marcel Coderch, Manel Gausa, Joandomènec Ros i Carme Valls, que han complert dos mandats consecutius, període màxim de permanència en el càrrec. Josep Enric Llebot, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la UAB, va renunciar al càrrec de conseller del CADS en ser nomenat secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat.El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat l'any 1998 per assessorar el Govern de la Generalitat en l'àmbit del desenvolupament sostenible (polítiques, plans i programes, normativa, iniciatives estratègiques...), promoure la implicació, la conscienciació i la sensibilització dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya i fomentar la recerca en l’àmbit de la sostenibilitat.Presidit des del mes de març per Ferran Rodés, el CADS és un dels quatre consells que assessoren el president de la Generalitat, juntament amb el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars i el Consell Assessor per a la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari.Josefina Castellví i PiulachsNascuda a Barcelona l’any 1935.És doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB).El 1960 va començar a treballar en l'actual Institut de Ciències del Mar, on va ser investigadora i professora d'Investigació del CSIC. Entre 1984 i 1986 va ser delegada del CSIC a Catalunya i el 1986, directora de Coordinació de la Presidència del CSIC.Ha estat la cap de la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I durant les campanyes 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 i 1993-94. Com a gestora del Programa Nacional d'Investigació a l'Antàrtida, el 1989 es va integrar a la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT). Entre 1994 i 1995 ha estat directora de l'Institut de Ciències del Mar. Aquest darrer any va ser vicesecretària de Coordinació de Programes d'I+D (CICYT).Expresidenta del Comitè de Microbiologia i Bioquímica de la Comissió Internacional per a l'Estudi Científic del Mar Mediterrani (CIESM, Mònaco), és membre de la Comissió Internacional de Mànagers de Programes Antàrtics (COMNAP), que depèn del Tractat Antàrtic. També és assessora científica en les delegacions espanyoles nomenades pel Ministeri d'Assumptes Exteriors que assisteixen a les Assemblees Generals del Tractat Antàrtic i forma part de l'European Committee on Ocean and Polar Sciences (ECOPS), que depèn de l'European Science Foundation.Entre altres distincions, ha rebut la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona (1995), la Medalla "Narcís Monturiol" al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1996), el Premi Nacional 1998 de la Sociedad Geográfica Española, l’Encomienda al Mérito Civil (2002) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2003).Entre 2004 i 2007 va ser vicepresidenta del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.Sergi Ferrer-Salat i Serra di MigniNascut a Barcelona l’any 1968.És president de Grup Ferrer Internacional i de la Fundació Ferrer Investigació. És fundador i propietari de Monvínic i Fastvínic (restauració) i copropietari de Ferrer Bobet (Celler del Priorat).És el coordinador de la subcomissió de Sostenibilitat Ambiental de la Comissió d’Estratègia del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Actualment estudia la contribució al desenvolupament ecosostenible de la indústria químico-farmacèutica a Catalunya.Cristina Gallach i FiguerasNascuda a Barcelona l’any 1960.Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Columbia (EUA).La seva carrera professional com a periodista s’inicia l’any 1980 com a subdirectora del diari El 9 Nou. Va ser redactora de la secció de política al diari El Noticiero Universal (Barcelona) i corresponsal als Estats Units de l’Avui, Catalunya Ràdio i el setmanari El Món (1984-1986).Entre 1996 i 1999 va ser portaveu del secretari general de la OTAN. De 1999 a 2009 va ser portaveu de l’alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna.Actualment és portaveu del Consell de la Unió Europea.Mariano Marzo CarpioNascut a Carmona (Sevilla) l’any 1951.És catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli a la facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona (UB).És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, on presideix la secció 4, de Ciències de la Terra. També forma part de la junta directiva del Club Español de la Energía i del Capítol Espanyol del Club de Roma.Participa o ha participat en diversos consells assessors en matèria energètica de les administracions central i autonòmiques (Secretaria General d'Energia del MICYT, Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Presidència del Govern basc-Lehendakaritza).També ha format part o és membre de consells assessors o grups de treball de les institucions següents: American Chamber of Commerce in Spain, Cátedra BP de Desarrollo Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, Cercle d’Economia, Club Español de la Energía, Fundació CIDOB, Fundació Fòrum Ambiental, Fundació del Reial Automòbil Club de Catalunya, Institut Europeu de la Mediterrània, Observatorio de Política Exterior Española de la Fundación Alternativas, Real Instituto Elcano, i Spanish Energy Mix Forum.Així mateix, és membre de l’American Association of Petroleum Geologists i de la European Association of Petroleum Geoscientists & Engineers.Ha publicat més d’un centenar de treballs en revistes científiques, ha editat o coeditat 15 llibres i ha resentat més de 100 ponències en conferències i congressos.Ha format part dels consells editorials de revistes de gran prestigi internacional en el camp de la geologia, com Basin Research, Geology i Sedimentology.Isabel Pont i CastejónNascuda a Barcelona l’any 1961.És doctora en Dret i professora titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Entre 1998 i 2009 va treballar com a advocada i assessora de l’Autoritat Portuària de Barcelona. De 1997 a 2011 va ser membre i secretària de la Comissió Mixta de Seguiment i Control Ambiental de les obres d’ampliació del port de Barcelona. Entre 2005 i 2009 va ser membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de CatalunyaDes de l’any 2009, és secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així mateix, és membre del Comitè de Recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, del Comitè Científic de la Revista Aranzadi Medi Ambient i representant de l’Associació Espanyola de Dret Ambiental a Catalunya.Pertany a grups d’investigació sobre gestió integrada de zones costaneres i canvi climàtic.Ha assessorat administracions públiques en matèria de futures iniciatives legislatives i sobre problemàtiques procedimentals, aspectes relatius a la distribució de competències, avaluació d’impacte ambiental de projectes i avaluació ambiental de plans i programes.Björn StigsonNascut a Suècia.És empresari. Entre 1971 i 1982 va ocupar diversos càrrecs en finances, operacions i màrqueting a ESAB, el proveïdor internacional d'equips per a la soldadura. En 1983-91 va ser president i CEO del Grup Fläkt, una empresa que cotitza a la Borsa d'Estocolm i és líder mundial en tecnologia de control ambiental.El 1991 va ser nomenat vicepresident executiu i membre del Grup de Gestió Executiva, ABB Asea Brown Boveri. Entre 1995 i 2011 va ser president del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que agrupa més de 200 multinacionals compromeses amb la sostenibilitat. Actualment és assessor d’aquesta organització.Des d’abril de 2010 és professor visitant a l'Escola de Negocis, Economia i Dret de la Universitat de Göteborg.Així mateix, és membre del patronat de la Prince Albert II of Monaco Foundation, del China Council for International Cooperation on Environment and Development i de l’Energy Business Council de l’Agència Internacional de l’Energia. També és membre de l’America’s Climate Choices Initiative del Congrés dels Estats Units d’Amèrica, del Comitè Assessor en Desenvolupament Sostenible de Veolia i del Consell Assessor sobre Sostenibilitat de Siemens.És Doctor Honoris Causa per la Universitat de Malardalen (Suècia).