La presència de mercuri en els desmaquillants d'ulls pot tenir efectes molt greus per a la salut.

Moltes cremes i sabons per aclarir la pell contenen algunes formes de mercuri com a agent actiu. No obstant això, el mercuri és perillós per a la salut ja que pot causar dany als ronyons i també erupcions, decoloració de la pell i cicatrius, així com una reducció de la resistència de la pell a les infeccions bacterianes i fúngiques, segons ha assenyalat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en el seu full informatiu de juny de 2012. L'Organització Panamericana de la Salut / Organització Mundial de la Salut (OPS / OMS) recomana als Estats Membres informar el públic sobre els productes blanquejadors de la pell que contenen alguna forma química o compost de mercuri i sobre els riscos associats amb les exposicions a les diferents formes de mercuri.El mercuri és un ingredient comú que es troba en sabons i cremes per aclarir la pell. També es troba en altres cosmètics, com ara màscares per a ulls i productes de neteja del maquillatge d'ulls (desmaquillants). Les cremes i sabons per aclarir la pell s'utilitzen sobretot a països d'Àfrica i Àsia. També, són d'ús freqüent en poblacions d'Europa i Nord-amèrica.Les sals de mercuri inhibeixen la formació de melanina, el que aclareix la pell. En els productes cosmètics el mercuri es troba en dues formes: inorgànic i orgànic. El mercuri inorgànic (per exemple, el mercuri amoniacal) s'utilitza en sabons i cremes per aclarir la pell. Els compostos orgànics de mercuri (tiomersal [Etil-mercuri] i sals de fenilmercuri) s'utilitzen com a conservants en les màscares per als ulls i en els productes de neteja de maquillatge d'ulls.Els productes per aclarir la pell vénen en diferents formes, incloent-hi sabons i cremes. El sabó es ven sovint com "Sabó antisèptic". Aquests productes s'apliquen a la pell i es deixen assecar durant tota la nit. Les dones utilitzen el sabó per rentar-se els cabells, els braços, la cara o la totalitat del cos.Els sabons vénen en forma de barra i es venen individualment en caixes. Les cremes són generalment envasades en tubs o pots. Els sabons contenen aproximadament 1-3% de iodur de mercuri i les cremes contenen de 1-10% d'amoni de mercuri. L'anàlisi d'alguns productes de sabó va demostrar un contingut de mercuri de fins a 31 mg/kg, mentre que en les cremes es van trobar concentracions de mercuri de fins a 33.000 mg / kg.Els productes amb nivells molt alts de contaminació per mercuri llueixen d'un color gris o crema.La quantitat o concentració de mercuri en un producte pot ser etiquetat en l'envàs o detallat en la composició del producte. Els noms que s'han de buscar en l'etiqueta o a la llista de composició del producte són mercuri, Hg, iodur de mercuri, clorur de mercuri, mercuri amoniacal, clorur d'amida de mercuri, argent viu, cinnabaris (sulfur de mercuri), hydrargyri oxydum rubrum (òxid de mercuri), iodur de mercuri o "verí". Les indicacions per evitar el contacte amb plata, or, cautxú, alumini i joies també poden indicar la presència de mercuri en el producte en qüestió. No obstant això, les empreses que venen productes que contenen mercuri no sempre l'inclouen en l'etiqueta o en el llistat de composició del producte.A Mali, Nigèria Senegal, Sud-àfrica i Togo, el 25%, 77%, 27%, 35% i 59%, respectivament, de les dones han reportat haver usat productes blanquejadors de la pell de manera regular.El 2004, al voltant del 40% de dones enquestades a la Xina (Província de Taiwan i Regió Administrativa Especial de Hong Kong), Malàisia, Filipines i la República de Corea van reportar l'ús d'aclaridors de la pell. A l'Índia, el 61% del mercat dermatològic consisteix en productes aclaridors de la pell.Aquests productes es fabriquen en molts països. Agències de protecció al consumidor a la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (EUA), per exemple, han identificat productes que contenen mercuri fabricats a la Xina, la República Dominicana, el Líban, Mèxic, Pakistan, les Filipines, Tailàndia i EUA.Els productes aclaridors de la pell que contenen mercuri estan a la venda a Internet.Una enquesta de 2011 , finançada pel Ministeri Federal Alemany per al Medi Ambient, Conservació de la Naturalesa i Seguretat Nuclear, va assenyalar que les persones procedents del Brasil, Kirguizistan, Mèxic i la Federació Russa consideren que el mercuri que contenen els productes per aclarir la pell són fàcils d'obtenir.Alguns fabricants, com a resultat de la pressió exercida pels consumidors, ja no utilitzen mercuri com a conservant en les màscares i productes de neteja de maquillatge d'ulls. No obstant això, en molts països encara es permet la venda de productes que contenen components de mercuri.El principal efecte advers del mercuri inorgànic contingut en els sabons i cremes per aclarir la pell és l'afectació renal. També pot causar erupcions i decoloració de la pell, cicatrius, així com una reducció de la resistència de la pell a les infeccions bacterianes i fúngiques. Altres efectes inclouen ansietat, depressió o psicosi i neuropatia perifèrica.La literatura mèdica reporta casos concrets de persones que després de l'exposició al mercuri a través de cremes i sabons per aclarir la pell pateixen els efectes en la salut més amunt esmentats. Un report de cas descriu a una dona xinesa de 34 anys d'edat que va desenvolupar síndrome nefròtica, una condició caracteritzada per alts nivells de proteïna en l'orina. Els nivells de mercuri a la sang i orina van tornar a la normalitat un mes i nou mesos, respectivament, després d'haver deixat d'usar la crema per aclarir la pell.Un estudi va detectar una gran proporció de síndrome nefròtica entre les dones africanes que utilitzaren, per períodes que van des d'un mes a tres anys, cremes per aclarir la pell contenint clorur de mercuri amoniacal. Més de tres quartes parts de les dones que van deixar d'usar les cremes van entrar en remissió.El mercuri de sabons, cremes i altres productes cosmètics finalment s'aboquen a les aigües residuals. El mercuri entra llavors en el medi ambient, on és metilat i entra a la cadena alimentària com el metilmercuri, el qual és altament tòxic per als peixos. Les dones embarassades que consumeixen peix contenint metilmercuri transfereixen mercuri als seus fetus, la qual cosa pot generar un dèficit neurològic en els seus fills. L'exposició a mercuri inorgànic es pot quantificar a través d'anàlisis sang i d'urina.La distribució de cremes i els sabons que contenen mercuri està prohibida a la Unió Europea i a molts països d'Àfrica.Una Directiva de la Unió Europea especifica que el mercuri i els compostos de mercuri no estan permesos com a ingredients en els cosmètics (incloent-hi sabons, locions, xampús i productes blanquejadors de la pell). No obstant això, les sals de fenilmercuri utilitzades com a conservant en els maquillatges d'ulls i productes netejadors de maquillatge d'ulls estan permeses en concentracions iguals o menors a un 0,007% del pes.L'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units permet compostos de mercuri en els productes cosmètics per a la zona dels ulls en concentracions iguals o inferiors a 65 mg/kg expressat com a mercuri (aproximadament 100 mg/kg, expressats com a acetat o nitrat de fenilmercuri). Tots els altres cosmètics poden contenir mercuri en una concentració de menys d'1 mg/kg. La presència de mercuri ha de ser inevitable sota les bones pràctiques de fabricació.El projecte de guia de l'Agència de Salut de Canadà sobre impureses de metalls pesants en els productes cosmètics especifica un límit de 3 mg/kg de mercuri com a impuresa en productes cosmètics.Les Filipines informa sobre la prohibició de productes per aclarir la pell amb nivells de mercuri que excedeixen el límit permès per la regulació estatal d'1 mg/kg el 2011.Els productes per aclarir la pell que contenen mercuri són perillosos per a la salut i com a resultat han estat prohibits en molts països. No obstant això, hi ha informes que aquests productes continuen estant disponibles per als consumidors, i que es venen per Internet. Per exemple, el Departament Estatal de Serveis de Salut de Texas va informar el setembre de 2011 sobre la disponibilitat d'una crema de bellesa que conté mercur.Cal cridar l'atenció del públic sobre els tipus de productes i els productes específics que contenen mercuri i els riscos associats amb l'exposició al mercuri.L'enquesta de 2011, esmentada anteriorment, estableix que "Els consumidors s'inclinaven per les opcions conegudes de productes lliures de mercuri en aquells països que tenien els segells del govern i/o reglamentació sobre el contingut de mercuri".S'ha de proporcionar informació sobre alternatives, ja que els productes per aclarir la pell que no contenen mercuri poden contenir altres substàncies perilloses.Per a més informació de l'OMS sobre el mercuri, si us plau visiteu el següent lloc web