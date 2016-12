En aquesta emulació de la la progressió de Drosophila en la dinàmica dels patrons de mostra, les cèl·lules negres a les files superior i inferior indiquen les cèl·lules de contorn. Foto: UB/CSIC.

Un equip multidisciplinari de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb científics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha descobert un mecanisme que prevé alteracions en la neurogènesi, el procés de formació de neurones, durant el desenvolupament del sistema nerviós dels vertebrats. L’estudi, publicat a la revista Development , relaciona aquestes distorsions amb la presència natural d’una molècula inhibidora de la formació de neurones a les regions veïnes al teixit apte per a la neurogènesi.Gràcies a un model teoricocomputacional de la retina, els científics han comprovat que la inhibició lateral, un procés que regula la generació de neurones en el sistema nerviós central, pateix alteracions en els fronts neurogènics. Aquests marquen la frontera entre les regions que estan generant neurones i les zones veïnes, on encara no ha començat la neurogènesi.«El treball demostra que l’absència de la molècula Delta a les regions veïnes redueix la robustesa del procés neurogènic, la qual cosa sovint es tradueix en un augment de producció de neurones o la presència d’alteracions morfològiques en els fronts. Aquestes alteracions podrien ser letals per al correcte desenvolupament del sistema nerviós», explica l’investigador del CSIC a l’Institut Cajal José María Frade.La inhibició lateral durant el desenvolupament embrionari té com a objectiu controlar el nombre de neurones que es formen. Consisteix en cèl·lules que n’inhibeixen d’altres d’adjacents, la qual cosa afavoreix la seva pròpia diferenciació en neurones. «Les cèl·lules precursores de neurones amb més nivells de proteïnes de membrana anomenades Delta indueixen senyals inhibitoris en les cèl·lules precursores adjacents, que d’aquesta manera veuen reduït el seu nivell de Delta i, per tant, promouen la diferenciació neuronal de les primeres. Així, s’evita la generació massiva de neurones i es facilita la producció ordenada dels innombrables tipus neuronals necessaris per a la funció cerebral», explica l’investigador del CSIC Saúl Ares, que treballa al Centre Nacional de Biotecnologia.Treballs teòrics anteriors havien proposat l’existència d’alteracions de la inhibició lateral en els fronts neurogènics. «No obstant això, no se’ls havia donat la importància que mereixen. El nostre estudi d’aquest sistema complex demostra la rellevància que té l’expressió de Delta a la regió externa veïna a la neurogènesi, estableix prediccions i explica les distorsions en el desenvolupament del sistema nerviós en absència de Delta. També representa un avenç en el camp teòric perquè formula un mecanisme de propagació de fronts basat en mecanismes d’autoregulació», apunta Marta Ibañes, investigadora de la UB.Segons els investigadors, aquest treball aporta un nou concepte que atraurà l’atenció dels neurobiòlegs que treballen tant en el desenvolupament del sistema nerviós com en diverses patologies derivades del desenvolupament neuronal.