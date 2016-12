Immunofluorescència de cèl·lules de carcinoma escamós: en verd s'observa el citoesquelet de filaments intermedis, en vermell una proteïna d'adhesió relacionada amb la metàstasi (E-cadherina) i en blau els nuclis cel·lulars amb una tinció per a DNA (DAPI). Foto: CIEMAT.

Els processos metastàtics són una de les principals causes de mort en els pacients de càncer. El gen p53, conegut com "el guardià del genoma", és un supressor tumoral que es troba alterat en molts tumors humans, i en la majoria dels casos s'associa amb una mala resposta al tractament i mal pronòstic clínic amb alta incidència de metàstasis. Malgrat els esforços de múltiples grups internacionals, no s'ha aconseguit traslladar a l'àmbit clínic teràpies específiques per als tumors amb alteracions en el gen TP53. Resulta essencial per tant trobar elements, o biomarcadors, que hi hagi entre les alteracions de p53 i les característiques d'agressivitat tumoral i que puguin ser utilitzades com a dianes terapèutiques.Amb aquesta finalitat, la Unitat d'Oncologia Molecular del CIEMAT va desenvolupar, en col·laboració amb el Centre Holandès del Càncer, un model de ratolí en què la pèrdua de p53 es produeix exclusivament en certs teixits epitelials, el que va conduir al desenvolupament de tumors amb característiques d'alta agressivitat i molt invasius. L'estudi ha estat publicat el 31 de maig a Scientific Reports , edició digital del grup Nature.Posteriorment, estudis de genòmica funcional d'aquests tumors van mostrar una extrema similitud amb mostres tumorals humanes caracteritzades per alteracions en el gen p53 i una alta predisposició al desenvolupament metastàtic.En aquest treball, l'equip investigador fa un estudi sistemàtic de l'aparició de lesions metastàtiques en els animals generats. La investigació, duta a terme per la Unitat d'Oncologia Molecular del CIEMAT i en què han participat també investigadors del CNIO (Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques), CIMA (Centre d'Investigació Mèdica Aplicada) i IDIBELL (Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge), descriu el procés pel qual aquests tumors generats en pell produeixen metàstasi al pulmó. En el procés cooperen dos esdeveniments moleculars. Un d'ells es deu a canvis en la plasticitat cel · lular per la qual les cèl · lules tumorals perden les seves característiques epitelials, i que se sap implicat en els processos metastàtics de gran part dels tumors d'origen epitelial. L'altre, més nou, es deu a canvis en l'expressió d'un nombre molt limitat d'unes petites molècules anomenades microRNAs o miARNs. Aquests miARNS són ARNs de mida petita (20-22 nucleòtids) que no codifiquen proteïnes i que regulen l'expressió d'altres gens impedint la seva traducció. Aquestes molècules han adquirit un gran protagonisme en el camp de l'Oncologia, com que funciona com oncogens i gens supressors en gran nombre de malalties neoplàsiques humanes.En l'estudi, els investigadors demostren que, en el context de tumors epitelials mancats de p53, l'expressió augmentada o el bloqueig d'un únic miARN (anomenat miR-21) és capaç de promoure o impedir el desenvolupament de les metàstasis, respectivament. El treball presenta implicacions rellevants respecte al procés metastàtic en pacients en demostrar, en contra de les hipòtesis prèvies, que els tumors que no tenen p53 poden desenvolupar metàstasis, i corroborar que l'expressió alterada d'aquest miARN ocorre també en mostres tumorals humanes.Les conclusions de la investigació indiquen que processos bioquímics molt comuns en tumors poden ser els responsables o ajudar a expressar augmentada d'aquest miARN. En relació a aquest últim aspecte, existeixen en desenvolupament clínic o preclínic diversos compostos amb capacitat antitumoral en impedir el funcionament d'aquestes rutes bioquímiques. La determinació de l'estat d'activació i dels nivells d'expressió del miARN identificat en mostres de pacients podria servir com un indicador de possibles vies terapèutiques que, a més, permetrien frenar el desenvolupament dels processos metastàtics.