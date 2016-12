0 0

Anònim, 22/11/2013 a les 08:44

Només es parla de frequencies i velocitats dels autobusos. El que interesa en una xarxa de bus son els temps de viatge y la rentabilitat. Els temps de viatje son mes llargs en la majoria del recorreguts dels usuaris, i dels costos i rentabilització ni s'en parla. No soc l'unic que el veu, oi?.

El no citar les questions importants en un projecte tan important a la ciutat com el bus em fa pensar que hi a politics profesionals al darrera.