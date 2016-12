Si es produeix qualsevol canvi entre les qui se'ls hagi implantat pròtesis mamàries PIP cal acudir immediatament al cirurugià de referència.

Secretari d'Estat de Salut de govern francès, Nora Berra, va confirmar aquest dimarts a la nit, que caldrà tenir una cura molt especial amb les dones amb càncer de mama a les quals se'ls va implantar pròtesis mamàries de gel de silicona Poly Implant, fabricades per l’empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP), tot fent-se ressò de la informació de les autoritats de salut que han demanat que 30.000 dones que porten aquests implants de silicona se'ls faci'n retirar. Un primer informe dels riscos d'aquests implants ja es va establir el març de 2010.De fet, pel cap baix s'ha reportat 8 casos de càncer de mama, amb una dona morta, per causa d'aquestes pr`tesis, en la fabricació de les quals s'ha emprat gel de silicona industrial, potencialment perillós, produït a la Xina.Berra va dir a France 3 que el Ministeri de Salut estava a l'espera de les recomanacions de l'Institut Nacional del Càncer (INCA), divendres, per recomanar, "en opinió dels experts, a les dones l'eliminació d'aquests pròtesis", i la forma, és a dir, amb quines condicions". "No es tracta d'una precaució, sinó d'una prevenció", va afegir.En el cas català, arrel de la notificació a França el 2010 d‘un cas de limfoma anaplàsic de cèl·lules grans i d’un cas d’adenocarcinoma en pacients portadores d’implants mamaris Poly Implantt (PIP), i tenint en compte les irregularitats detectades en les pròtesis fabricades per aquesta empresa, es recomanà a les dones implantades amb les pròtesis mamaries PIP que consultessin el seu metge o cirurgià a fi de realitzar de manera sistemàtica exàmens clínics i radiològics apropiats, i prendre, si s’escau, altres mesures preventives.De fet, l'any 1998 l'empresa francesa va obrir una filial a l'Estat espanyol sota el nom Poly Implantes Prótesis, amb seu a Sant Sebastià, que es va dissoldre el març de 2010 al mateix temps que l'empresa mare, amb seu a La Seyne-sur-Mer, era liquidada pel tribunal de Toulon.