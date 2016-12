Més de 1.200 investigadors de tot el món es reuneixen entre aquest dimarts i divendres a Barcelona per avaluar els efectes del medi ambient en la salut en el marc del 23è Congrés Mundial de la International Society of Environmental Epidemology (ISEE). La trobada té lloc al Palau de Congressos de Barcelona i intentarà posar en comú la recerca que s'està desenvolupant a diferents llocs del món sobre malalties com càncer, asma o problemes reproductius i la relació amb la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic o les radiacions. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest congrés tot exigint "canvis importants" en el model productiu i l'aposta per la recerca.

Ruiz ha explicat que amb la greu crisi que pateix el país, i el món en general, és necessari apostar per la recerca i la innovació. En aquest sentit, ha destacat que fa més d'una dècada que Catalunya treballa en aquesta direcció, tot fent referència al Pacte Nacional per la Recerca i l'estratègia de recolzar els centres d'investigació per tal que tinguin una posició internacional destacada.



Ha assegurat, també, que el país "té una gran tradició de recerca" en temes de salut pública i ha destacat la importància de infraestructures com el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREA), encarregat de l'organització d'aquest congrés. Ruiz ha afirmat que la recerca en temes de salut s'ha reforçat "molt notablement" amb la creació de nous centres de recerca en àrees capdavanteres com al genòmica.



El conseller s'ha referit, igualment, al nombre d'investigadors que han obtingut alguna de les beques europees de recerca i el seu lideratge en el context estatal.



Durant els quatre dies que dura el congrés es presentaran a Barcelona un total de 1.500 comunicacions científiques. Per exemple, un treball sobre propostes econòmiques per promoure els desplaçaments a peu i amb bicicleta, un altre sobre com l'exposició a les partícules del medi ambient altera el flux sanguini, un altre sobre com afecta a la salut mental el soroll de les ciutats o un quart sobre l'efecte de les altes temperatures.



Entre els participants, el 44% provenen d'Europa, el 31% d'Amèrica del Nord i el 14% d'Àsia, entre d'altres.