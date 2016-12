La falsa campanya de vaccinació pretenia aasegurar-se que Bin Laden vivia al complex residencial on, finalment, va ser capturat.

Segons el diari londinenc The Guardian , la CIA, l'agència d'intel·ligència nord-americana, va organitzar una falsa campanya de vaccinació a la ciutat paquistanesa d'Abbottabad amb la finalitat d'obtenir l'ADN de la família d'Osama Bin Laden, el líder d'Al-Qaida, capturat i mort el passat 2 de maig.D'acord amb el que narra el periodista Saeed Shah, la CIA va contractar un prestigiós metge pakistanès, Shakil Afridi, per dur a terme una falsa campanya gratuïta de vaccinació contra l'hepatitis B, que es va iniciar en un barri pobre de la ciutat per donar l'aparença d'autenticitat.La doctora Sarah Boseley, en un bloc sobre salut del mateix The Guardian , opina que la idiotesa d'aquest pla pot fer caure la "fe en els vaccins", com ja va passar recentment a Kano (Nigèria), on els rumors que una campanya de vaccinació contra la poliomelitis tenien l'objectiu de tornar infèrtils els infants musulmans, va tenir com a resultat la negació de la població a vaccinar-se.El pla va començar l'estiu de l'any passat, quan agents de la CIA van identificar al seu missatger, Abu Ahmad al-kuwaitià, segons una investigació del diari londinenc, que esmenta fonts pròximes de funcionaris pakistanesos i nord-americans.La CIA va intensificar la vigilància al voltant d'aquest missatger i va arribar a emprar satèl.lits espies, per bé que volia proves fefaents de la presència del líder de la xarxa Al-Qaida abans d'aventurar-se en una operació d'assalt. Shah esmenta que com era impossible entrar al fortificat complex i només els treballadors de salut locals hi havien tingut accés per tractar els infants que eren a la casa, van optar per la fórmula de la suposada campanya de vaccinació contra l'hepatitis B.'La CIA estava desesperada per confirmar que Bin Laden era a la casa. Mai no en van estar segurs del tot. Aquest va ser el complicat pla que se'ls va ocórrer per intentar verificar les seves sospites', afirma el periodista Saeed Shah, del The Guardian, que signa el reportatge.Per confirmar la presència del terrorista al complex d'Abbottabad, els agents van optar per recollir mostres d'ADN de qualsevol dels fills de Bin Laden per poder-les comparar amb les de la germana del líder d'Al-Qaida, que va morir a Boston el 2010.El reportatge afegeix que l'agència nord-americana va entrar en contacte amb el doctor Shakil Afridi, que es va traslladar a Abbottabad per realitzar la falsa campanya gratuïta de vaccinació, després de subornar les autoritats locals per evitar el control del Ministeri de Sanitat.Encara que la CIA no ha confirmat el mètode emprat per aconseguir les mostres genètiques, la versió és que haurien ensenyat a les infermeres que van participar en la fictícia campanya de vaccinació a treure petits extractes de sang després de la injecció sense que es notés.Segons el diari londinenc, una de les infermeres, identificada com Mujtar Bibi, va aconseguir entrar al complex, on s'amagava Bin Laden, per aplicar els vaccins i treure'ls sang després de la injecció sense que se n'adonessin. De fet, sembla que a dues infermeres se'ls va ensenyar a treure sang després de la injecció, probablement sense fer-les a conèixer l'objectiu del pla.El doctor Shakil Afridi es troba detingut pels Inter-Serveis d'Intel ligència (ISI) del Pakistan per col·laborar amb agents nord-americans, però es desconeix des de quina data.Després de l'operació d'un comando especial dels Estats Units en el complex d'Abbottabad, en què va morir Bin Laden, el passat 2 de maig, la policia pakistanesa ha detingut diverses persones sospitoses d'ajudar a la CIA.