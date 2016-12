El paracetamol conté parabens. Foto: Arxiu ND.

Al voltant de 400 especialitats farmacèutiques —la majoria molt comunes— contenen parabens, uns conservants els efectes tòxics i cancerígens dels quals són objecte de debat científic i que l'Assemblea Nacional francesa va votar prohibir el passat 3 de maig (vegeu la llista establerta per Le Monde ), i que inclou tant les cremes dentals com els medicaments utilitzats en quimioteràpia contra el càncer.Entre els productes més comuns que s'enumera hi ha moltes cremes per a nadons, cosmètics, molts xarops per a la tos, antiàcids estomacals, remeis per als trastorns de l'intestí, per a les nàusees i els vòmits, cremes vaginals, reguladors cardiovasculars, antibiòtics, medicaments contra el dolor i la febre (formes genèriques de l'ibuprofè i el paracetamol), tractaments de l'astènia…Els parabens són esters metil, etil i propil de l'àcid hidroxibenzoic que s'utilitzen, conjuntament amb les seves sals sòdiques, com a substàncies antimicrobianes en la indústria cosmètica, alimentària i dels medicaments per prevenir el creixement de fongs i microorganismes que podrien ser perjudicials per als éssers humans. Els conservants també tenen com a objectiu prevenir la degradació dels remeis i la disminució de llur eficiència, o evitar els seus efectes nocius.La polèmica sobre aquests interferents endocrins es va iniciar l'any 2004 amb la publicació d'un estudi que indicava que s'havien trobat traces de parabens en teixits cancerosos.L'Assemblea Nacional francesa va votar el 3 maig la prohibició de l'ús dels ftalats, alquilfenols i els parabens, tres categories dels disruptors endocrins. El text encara ha de ser aprovat pel Senat, però la preocupació existent en les indústries afectades les obligaria, en cas d'aprovació definitiva, a trobar-ne substituts.L'Agència Francesa per a la Seguretat de Productes de Salut (AFSSAPS), amb el suport de diverses empreses farmacèutiques, ha posat en marxa un estudi toxicològic, els resultats del qual s'espera tenir enllestits al mes de novembre.Els parabens també formen part d’alguns aliments, ja que hi actuen com a conservants. En aquest cas, el seu efecte no és preocupant —i no suscita polèmica—, ja que es metabolitza i s’excreta per l’orina.Els qui no vulguin utilitzar productes que continguin parabens, seguint el principi de precaució, poden triar productes cosmètics que no en contenen, tal com es pot veure en aquesta llista A l'Estat espanyol no hi ha establerta cap mena de prohibició per a aquests productes.