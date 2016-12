Fira de sant Ponç a la Plaça de Mañé i Flaquer

Fira de sant Ponç a la plaça de Sant Vicenç de Sarrià

Fira de sant Ponç al carrer Hospital

31a Fira de sant Ponç al Poble-sec

Fira de sant Ponç al Centre Cívic Torre Llobeta

Amb motiu de sant Ponç, aquest dimecres, 11 de maig, la ciutat s'omple de flaires i gustos tradicionals. Fruites confitades, plantes remeieres i mel són les protagonistes de les fires que tenen lloc a Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi i el Poble-sec.L'origen de la fira de Sant Ponç es perd en el temps. Sembla que cada primavera els herbolaris venien les plantes remeieres als malalts. Va ser al segle XVI que aquest costum es va cristianitzar i es va passar a celebrar el dia de sant Ponç, patró dels herbolaris i els apicultors.Des de llavors cada 11 de maig se celebra aquesta fira on es pot trobar mel, plantes remeieres, fruites confitades o melmelades; una cita en què es respira tradició i artesania.La primera fira de Sant Ponç, una de les fires més antigues que existeixen, va néixer a la plaça de Sant Miquel i va anar canviant d'ubicació fins a establir-se al carrer de l'Hospital, on se celebra des de fa molts anys.Aquest any està previst que s' hi instal·lin 84 parades, on a més de la tradicional mel trobareu altres productes artesans, com ara formatge, mató, iogurt o melmelada.La varietat de fruites confitades és d'allò més extensa, des de la poma o les cireres fins a fruites exòtiques. La fira us ofereix una oportunitat única d'omplir el rebost a l'antiga.Pel que fa a les herbes, l'oferta també és molt diversa. N'hi trobareu per fer infusions, com ara la camamilla, la til·la o el poniol, però també d'altres que us serviran per cuinar, com ara l'orenga, el llorer o la menta.A més de les parades, se celebrarà l'XI Concurs de Mel organitzat per l'Associació d'Apicultors de Barcelona i l'Associació Catalana d'Apicultors, i al matí tindrà lloc la missa en honor a Sant Ponç i la proclamació de les pubilles de la festa.A continuació hi haurà una ballada de sardanes. Si voleu més tradició, coincidint amb la diada de Sant Ponç s'organitza la Trobada de Puntaires a la rambla del Raval, que en aquesta desena edició reunirà 350 puntaires.A banda de Ciutat Vella, Sant Ponç també se celebra al districte de Sarrià - Sant Gervasi. La fira de Sant Ponç a Sarrià, a la plaça de Sant Vicenç, celebra enguany l'edició número 30.També trobareu herbes, mel i fruites confitades a la fira de Sant Ponç del Farró, a la plaça de Mañé i Flaquer.Al Poble-sec també s'instal·la una fira, a la plaça dels Ocellets i al carrer de Blai. Entre totes les parades, busqueu la parada del gust, on s'ofereixen degustacions de begudes i productes naturals. També s'organitzen tallers, per exemple de cosmètica natural o d'herbes, entre altres activitats.Lloc: Plaça Mañe i FlaquerDistricte: Sarrià-Sant GervasiData: 11/05/2011Lloc: Plaça Sant Vicenç de SarriàDistricte: Sarrià-Sant GervasiData: 11/05/2011Lloc: Carrer HospitalDistricte: Ciutat VellaData: 11/05/2011Lloc: Plaça dels Ocellets i c. Blai, entre Creu dels Molers i Blasco de GarayDistricte: Sants-MontjuïcData: 11/05/2011Lloc: Centre Cívic Torre LlobetaData: 13/05/2011