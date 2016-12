El programa Singulars d'aquest dilluns 9 de maig es dedicà a difondre informació dels efectes sobre la salut de les radiacions ionitzants després de l'accident nuclear al complexatòmic de Fukushima Dai-ichi arran del terratrèmol i posterior tsunami ocorreguts el passat 11 de març al Japó.Singulars, que dirigeix el periodista Jaume Barberà, entrevistà el doctor Eduard Rodríguez Farré —autoritat internacional en radiobiologia, metge especialitzat en toxicologia i farmacologia a Barcelona, en radiobiologia a París i en neurobiologia a Estocolm i investigador del CSIC a la ciutat comtal— i a François Díaz Maurin, enginyer amb experiència en les indústries nuclears de França i els Estats Units. És, també, membre fundador del Comitè Antinuclear de Catalunya i forma part del Comitè Científic de la Unió Europea sobre nous riscos per a la salut.Quan sembla que el desastre de Fukushima ha quedat en segon pla, i que a poc a poc tot hagi de tornar a la situació anterior al tsunami, el professor Rodríguez Farré explica de manera clara i contundent que, quan es parla de radiació, no hi ha dosi segura. L'única radiació acceptable, ens diu, és la radiació natural.També analitza quins són els efectes de la radiació sobre la salut, com afecten els nostres òrgans interns els isòtops radioactius, que es poden concentrar al cos durant molts anys. La situació a Fukushima ha evidenciat que, quan es tracta d'energia nuclear, la seguretat total no existeix. Eduard Rodríguez Farré comentarà per què és perillosa i per què el que ha passat al Japó pot arribar a contaminar la nostra alimentació a través de la pesca.Aquest radiobiòleg denuncia, també, un fet alarmant: a la Unió Europea, els nivells de radiació permesos en els aliments els aproven experts vinculats a la indústria nuclear.