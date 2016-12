El virus de la grip A (H1N1) ha fet les dues primers víctimes mortals a Catalunya aquest any. Els morts són dos homes, de 42 i 56 anys, residents al Principat, que presentaven patologies prèvies i un d'ells múltiples factors de risc. Tot i això, cap dels dos no s'havia vacunat contra la grip, que aquest any ja porta incorporada la immunització contra la variant H1N1. L'any passat van morir 271 persones a l'Estat espanyol per la grip A.Segons el Centro Nacional de Epidemiologia , des de l'inici de la temporada s'han notificat a Espanya cinc casos greus de grip, quatre de la variant H1N1 i el cinquè de l'H3N2. Tots eren homes i, menys un, van requerir l'ingrés a la unitat de cures intensives. Com en la temporada anterior, la majoria d'afectats té entre 45 i 64 anys edat.Els símptomes més comuns que van presentar els contagiats més greus van ser pneumònia amb infecció bacteriana, síndrome respiratòria aguda i en un cas, fallida multiorgànica que li va causar la mort.Durant la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre, la taxa global d'incidència per grip a Espanya es va situar en els 22 casos per 100.000 habitants, dels quals el 53% van correspondre als diferents tipus de variant A. No obstant això, l'any passat per aquestes mateixes dates el nombre de morts per la pandèmia del virus H1N1 ascendia ja a 232.A Catalunya, per contra, la taxa d'incidència de la grip comuna va ser 10 punts superior a l'espanyola, fins a arribar als 32 casos per 100.000 habitants, uns nivells normals per aquesta època de l'any. No obstant això, en les properes setmanes es preveu un considerable augment del nombre de contagiats per l'anunciat descens de les temperatures.Pel que fa a la grip A, a la mateixa setmana analitzada, es van aïllar a Catalunya tres casos de virus H1N1 i un de la grip C —la comuna— en les mostres procedents de la xarxa de metges sentinella. La majoria va presentar un quadre gripal lleu amb recuperació en pocs dies i va rebre el tractament habitual, l'antiviral oseltamivir.En els centres d'assistència primària catalans es van atendre un total de 65.850 pacients adults durant aquest període controlat, mentre que la població infantil (fins als 18 anys) va sumar 4.428 visites per grip. La coexistència de diferents variants de virus —el comú amb els de tipus A— és habitual en aquesta època de l'any i se situa dins dels límits epidemiològics previstos per les autoritats sanitàries.El Departament de Salut de la Generalitat insisteix que la població diana (gent gran, trasplantats, personal sanitari) es vacuni. El 70% d'aquest col.lectiu ja s'ha immunitzat.