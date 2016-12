Els Bombers de la Generalitat van haver de realitzar tres rescats de boletaires en un sol dia al Ripollès. El primer, a dos quarts de deu del matí, va ser al terme de les Llosses. Un veí de Ripoll de 76 anys va caure i tenia dificultats per moure's. Els acompanyants del boletaire van avisar els serveis d'emergència que el van ajudar a sortir d'on havia caigut i el van traslladar a l'Hospital de Campdevànol.A la tarda, va ser necessari un rescat doble a Espinavell, al terme de Molló. La filla d'un matrimoni va avisar que no localitzava els seus pares que estaven caçant bolets. Els bombers van iniciar la recerca i van localitzar la parella per separat. L'home estava il·lès mentre que la dona havia patit una caiguda i estava una mica desorientada. Tot i que la van dur a l'Hospital de Campdevànol al cap de poques hores demanava l'alta voluntària.El triple rescat arriba una setmana després de la mort del quart boletaire de la temporada a la comarca, tots a la Vall de Camprodon, i -curiosament- va coincidir amb el primer capítol de programa Caçadors de bolets.