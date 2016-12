L'obesitat podria tenir un origen víric. Foto: The Guardian



L'eclosió de l'obesitat que pateix el món occidental des de fa 30 anys podria tenir una causa vírica. Segons un estudi de la Universitat de Califòrnia, recollit pel diari britànic "The Guardian ",un virus podria generar la pandèmia del sobrepès. Els investigadors d'aquest informe han descobert noves proves d'una malaltia que han batejat com "infectobesity" - és a dir, que l'obesitat es transmetria de persona a persona, igual que una infecció.



L'agent responsable seria una soca d' adenovirus , les versions de les quals causen el refredat comú. Hi ha més de 50 soques d' adenovirus que infecten els éssers humans, però només un, l' adenovirus 36, s'ha relacionat amb l'obesitat humana.