Finalitza amb èxit el simulacre d'accident químic amb l'activació de 82 sirenes

Hi han participat més de 31.000 persones i el 112 ha rebut 159 trucades

Protecció Civil de la Generalitat ha dut a terme aquest dimecres el simulacre d'accident químic amb l'activació de 82 sirenes i la participació de més de 31.000 persones entre alumnes, personal docent i treballadors dels centres escolars. En aquest segon exercici de l'any, no s'han registrat incidències. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 159 trucades de ciutadans alertant del so de les sirenes. En la darrera prova, a l'abril, es van registrar un total de 197 trucades. El telèfon d'informació 012 ha col·laborat amb la recollida de dades de les persones que trucaven en relació al so de les sirenes. Durant la prova, també s'han enviat missatges a través de l'aplicació per a mòbils gencat.mobi/pcivil i missatges SMS a les persones sordes, com es faria en una emergència real.



El Tarragonès ha estat la comarca on s'han rebut més trucades (118), tot i que la xifra ha estat menor que en l'últim exercici del mes d'abril, en què se'n van rebre 151. El Baix Llobregat ha estat la segona comarca amb més trucades (18), mentre que a l'abril passat van ser 29; i la tercera comarca ha estat el Vallès Oriental amb 7 (l'abril passat se'n van rebre 6).



En aquesta segona prova del 2017 no s'han registrat incidències i totes les sirenes activades han sonat correctament, tant en el to d'alerta com en el de fi d'alerta.



Durant la prova d'avui, Protecció Civil de la Generalitat ha fet l'enviament de missatges massius a través de l'aplicació per a mòbil gencat.mobi/pcivil per avisar a la ciutadania subscrita a aquest canal de l'activació de la sirena de cada zona, tal com es faria en el cas d'un accident químic real. També s'ha informat a través del Twitter @emergenciescat de l'activació de les sirenes a cada municipi a través del #ProvaSirenes.



Com en anteriors edicions, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil també ha enviat un SMS a les persones sordes de Catalunya que viuen en zona de risc químic amb la finalitat d'ajustar els avisos a la seva discapacitat. Els contactes de les persones sordes els facilita la Federació de Persones Sordes de Catalunya FESOCA. També s'ha fet una trucada de veu automàtica a les persones de la zona de Campredó que no disposen d'altre mitjà d'avís de risc químic.



Hi han participat 77 escoles de 26 municipis



A la prova, hi han participat 77 escoles i instituts, que han fet confinament a les aules, de 26 municipis diferents. En total, entre alumnes, professors i altre personal docent i no docent, han participat a l'exercici unes 31.500 persones. Per a la prova d'avui s'han repartit 63.000 fullets i 6.000 cartells en català. També s'han repartit 25 cartells en aranès al municipi de Les.



La majoria d'aquest material s'ha repartit entre els ajuntaments que tenen sirenes al seu terme municipal, així com a les entitats Port de Barcelona, Zona Franca i Mercabarna, que han fet difusió entre les indústries, usuaris i col·laboradors.