Protecció Civil de la Generalitat provarà dimecres 25 d'octubre, a partir de les 10.00 hores fins al migdia, l'efectivitat del so i cobertura de les sirenes de la xarxa d'alarmes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya PLASEQCAT de Protecció Civil de la Generalitat que serveixen per alertar la població en cas d'accident químic. Al llarg del matí, entre les 10.00h i les 12.50h, s'activaran seqüencialment 82 sirenes d'avís de risc químic ubicades en 36 municipis catalans.Aquesta prova, que es realitza dos cops l'any, serveix per comprovar el funcionament de les sirenes (si sonen bé i la zona en què es pot escoltar bé el so, ja que pot variar en funció del vent i altres factors) i també per familiaritzar a la ciutadania amb el so d'avís de risc químic i els consells a seguir en cas d'accident real.L'alarma (so d'alerta) consta de tres senyals ondulants d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Per saber que ja ha finalitzat el risc químic la població sentirà el so de final d'alerta, un senyal continu de 30 segons de durada.Durant la prova de divendres, Protecció Civil de la Generalitat farà un enviament de missatges massius a través de l'aplicació per a mòbilper avisar a la ciutadania subscrita a aquest canal de l'activació de la sirena de cada zona, tal com es faria en el cas d'un accident químic real. També s'informarà a través del Twitter @emergenciescat (amb més de 207.000 seguidors) de l'activació de les sirenes a cada municipi, com es faria en cas d'accident real, a través del #ProvaSirenes.Com en anteriors edicions, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil enviarà un SMS a les persones sordes de Catalunya que viuen en zona de risc químic amb la finalitat d'ajustar els avisos a la seva discapacitat. També es farà una trucada de veu automàtica a les persones de la zona de Campredó que no disposen d'altre mitjà d'avís de risc químic.Els municipis que participaran en el simulacre seran, per demarcacions:Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Garidells, els Pallaresos, la Canonja, Vila-seca i Salou.Barcelona, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Granollers, Canovelles, Montornès del Vallès, Sant Celoni i Gualba.Riells i Viabrea.Castellgalí.Flix i Tortosa.Les.