Lesctura del manifest reivindicatiu en defensa del llop a l'Empedrat de Morou Foto: Marta Massana

Al voltant de vuitanta-cinc persones han participat en la primera marxa de protesta i reivindicativa que s'ha fet aquest cap de setmana en defensa del llop a Catalunya i l'Estat espanyol i que ha impulsat l' Associació Signatus Acció Social (ASAS) Lobo Marley . Al pas del Llop va consistir en un itinerari circular de sis quilòmetres que va sortir de Can Casades a Santa Fe del Montseny a les cinc de la tarda de dissabte i, coincidint amb la posta de sol, es va arribar a l'Empedrat de Morou, també al massís del Montseny i representant el punt més elevat del recorregut, on van llegir el manifest reivindicatiu.L'objectiu, d'una banda, és mostrar el rebuig per la que consideren pèssima gestió que es duu a terme d'aquesta espècie a molts indrets del territori espanyol; i de l'altra, expressar el seu desig que el Llop pugui tornar a ser present a les muntanyes, "desig que ara es veu frustrat per escopetes, verins i trampes que impedeixen a l'espècie el seu trànsit i expansió des del nord-oest cap a l'est i el sud de la Península.

Manifest reivindicatiu