Durant el Fòrum ENS, d’ Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat , celebrat aquest cap de setmana a Can Trona (Vall d'en Bas), s’han posat les bases del primer decàleg per als professionals de l’ecoturisme a Catalunya. Aquest document ha comptat amb les aportacions i les visions dels experts, professionals, usuaris, administracions públiques que han participat aquests dies en el Fòrum.El decàleg se centra en cinc grans àmbits:• Conservació de la biodiversitat i el medi ambient• Desenvolupament local• Conscienciació i educació dels usuaris i la implicació de la població local• Cooperació entre professionals, agents i territoris• Millora contínua del propi sectorEl futur decàleg incorporarà noves opinions i reflexions que acabaran de configurar aquest document que ha d’esdevenir una eina bàsica de gestió per a tots aquells que treballen l’ecoturisme a Catalunya. La trobada s’ha tancat amb èxit de públic : gairebé 200 professionals procedents de fins a 32 comarques diferents s’han donat cita al Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d’en Bas (la Garrotxa) al llarg dels dos dies, 18 i 19 d’octubre, que ha durat l’esdeveniment. Aproximadament la meitat dels assistents han representat el sector privat i la resta, administracions públiques, associacions, consorcis i universitats.Amb els conceptes d’ecoturisme, natura i sostenibilitat com a protagonistes, aquest primer Fòrum ha servit com a trobada professional estratègica, i ha confirmat la voluntat de la Generalitat de Catalunya d’apostar per aquest sector. Aquesta cita convocada per la Taula d’Ecoturisme de la Generalitat en el marc de l’Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament, ha acollit més de 35 ponències, diferents sessions de treball i sortides de camp.El Fòrum ENS (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat) ha estat organitzat per la Direcció General de Turisme, en col·laboració amb el portal especialitzat Escapadarural.com, encarregat de l’assistència tècnica, i amb Turisme Garrotxa, amfitrió local de l’esdeveniment. La trobada també ha comptat amb el suport dels patronats de Turisme de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, així com del projecte Tàndem.