La central nuclear de Vandellòs Foto: Sílvia Berbis

Els Verds-Alternativa Verda alerta que el lobby nuclear, integrat pel Ministeri espanyol d'Energia que dirigeix Álvaro Nadal; la patronal dels oligopolis elèctrics UNESA; el Consejo de Seguridad Nuclear (dominat per nucleòcrates vinculats al PP); el Fórum Atómico Español i la Fundación FAES, conspiren conjuntament contra el procés sobiranista per evitar que una futura acció política de la Generalitat, recolzada del poder popular, impedeixi allargar la vida de les centrals nuclears de Tarragona, herència del franquisme. En aquest lobby hi podem afegir polítics del PP i del PSOE vinculats a Endesa (José María Aznar, Elena Salgado, Pedro Solbes...); Gas Natural Fenosa (Felipe González...) o Iberdrola (Angel Acebes..), empreses propietàries de les centrals nuclears a Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol.Per als ecologistes la qüestió energètica és clau i decisiva en el conflicte entre l'Estat espanyol i l'estratègia sobiranista del govern Puigdemont. En l'aplicació de l'article 155 de la Constitució esdevindrà inevitable el control militar de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Aquest no és un tema menor, tot i no ser divulgat pels mitjans de comunicació per no perjudicar els valors de l'Ibex 35.El pla de transició energètica i el canvi climàtic a Catalunya (2012-2020) té com objectiu aconseguir l'autosuficiència energètica i substituir la producció elèctrica nuclear (que produeix mes del 50% de l'electricitat del país) per les energies renovables, i no contempla allargar la vida deu anys més de Vandellòs II (del 2020 fins el 2030) i Ascó I-II (del 2021 fins el 2031). Aquesta desnuclearització obligarà a la República catalana a un intens pla de desenvolupament de les energies del sol per substituir els tres reactors mitjançant l'eficiència energètica i la instal·lació de 7.200 MW d’energia solar fotovoltaica i energia eòlica (300 MW eòlics i 300 MW solars cada any).Als Verds-Alternativa Verda els preocupa, també, el sector del PDeCAT, representat per Santi Vila, David Madí Cendrós (ex-president del consell català d'Endesa i home de confiança de l'ex-president Artur Mas), entre d'altres, i dels actuals diputats exconvergents a Madrid favorables a allargar la vida de les nuclears i de frenar la DI (recordem l'esmena que els diputats de Convergència varen presentar al Congrés i que va donar llum verda a les elèctriques per sol·licitar allargar durant una dècada els reactors en funcionament).Els Verds-Alternativa Verda, partit ecologista fundat el 1983, vol fer un toc d'atenció i vigilància sobre aquest greu problema del futur energètic de la República a les entitats sobiranistes que impulsen el procés.Finalment instem als clients independentistes d'Endesa i de Gas Natural Fenosa que deixin de ser-ne clients i contractin el subministrament d'electricitat amb comercialitzadores d'electricitat 100% renovable, com ara la cooperativa Som Energia o empreses com Nexus o HolaLuz.