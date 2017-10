Aigua Redacció | Actualitzat el 23/10/2017 a les 08:48h

Els últims aiguats fan aparèixer milers de formigues voladores

L’aigua i la humitat ha fet que les femelles surten per tal de ser fecundades

Els aiguats dels últims dies han fet aparèixer les formigues voladores arreu de les Terres de l’Ebre. Precisament l’aigua i la humitat fa que les femelles surten per tal de ser fecundades per uns mascles que moriran després de la fecundació. Amb esta fecundació, les femelles es convertixen en reines als seus formiguers.



Este fenomen succeeix cada any, i les femelles d’esta espècie de formigues surten a la llum buscant la seua parella. El que ha passat enguany és que les condicions meteorològiques, marcades per pluges concentrades, ha fet que la sortida d’estes femelles siguen més massives i la seua presència a l’ambient s’haja fet més evident.