L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat per un import de 46.179 euros el contracte per dur a terme la redacció del projecte constructiu de la depuradora i col·lectors en alta de Vallmoll, a la comarca de l’Alt Camp. Es disposa d’un termini de sis mesos per a fer la redacció del projecte.

La construcció del sistema de sanejament de Vallmoll es troba prevista en l’actual Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures, concretament en l’escenari 2017-2021, amb un pressupost d’1,7 milions d’euros.

Amb la contractació de la redacció del projecte constructiu esmentat s’inicia el camí que ha de culminar en la construcció i posada en servei de la depuradora de Vallmoll, que donarà servei a una població equivalent de 1.400 habitants i que millorarà la qualitat ambiental de la conca del riu Francolí.

Sanejament a Catalunya

El Programa de mesures associat al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes de sanejament existents, així com la posada en marxa dels nous, per garantir el manteniment o la millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui, les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. La comarca de l’Alt Camp, per la seva banda, compta amb sis depuradores en servei que tracten les aigües residuals generades per més del 65% de la seva població.