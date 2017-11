El bolet i els productes agroalimentaris i artesans tornaran a omplir els carrers de Solsona, aquest cap de setmana, en una nova edició de la Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès ja plenament consolidada després de 10 anys.Els actes del certamen donaran el tret de sortida dijous dia 19 amb el taller de cuina amb bolets i maridatge de vins, a càrrec de Laia Coma i Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font de Solsona, en un acte organitzat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.El divendres dia 20, al Pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès, s’oferirà el sopar La cuina del bolet organitzat conjuntament entre el Gremi d’Hostaleria i el Consell Comarcal del Solsonès. L’elaboració dels plats van a càrrec de l’Hostal Restaurant Crisami, Restaurant el Miracle i l’Hotel Restaurant Can Puig.Pel que fa als actes previstos per dissabte dia 21, a dos quarts de nou del matí a la plaça del Camp de Solsona, o bé a un quart de deu al Punt d’Informació Turística de Sant Llorenç de Morunys, tindrà lloc una sortida micològica amb experts a la finca Monegal. Paral·lelament, a partir de les deu del matí s’ubicarà el mercat del bolet i productes artesans de la comarca a la plaça Major de Solsona, així com la venda d’artesania i demostració d’arts i oficis a la plaça de l’Església i al carrer de Sant Miquel.A partir de les onze del matí al carrer Sant Miquel s’organitzarà, a càrrec de Mans i Mànigues, el taller de bolets amb llana combinant tècniques de ganxet i feltre.A la tarda s‘inaugurarà l’exposició de bolets, recollits pel Grup de Natura del Solsonès (GNS), al vestíbul de l’Ajuntament de Solsona, en una activitat organitzada pel propi GNS, la Societat Catalana de Micologia i el CTFC. També està previst, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, un taller de conserva de bolets a càrrec d’Oriol Pallarès.Pels infants també hi ha pensades certes activitats. Tots aquells que vulguin explorar i experimentar les propietats de la sal podran participar al taller infantil organitzat per la Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Cardona a la mateixa plaça Major a les sis de la tarda, per amb el títol Els exploradors de la sal: experiments senzills per conèixer bé l’or blanc.Una hora més tard, a les set de la tarda, el Gremi d’Hostaleria del Solsonès amb la col·laboració de Va de vi, Cava Vilarnau i Aigua Font Vella, organitza a la plaça Major el Tastet presentació de les 13es Jornades Gastronòmiques de Tardor del Solsonès. Els tiquets, que es podran adquirir a un preu de 6 euros a la mateixa plaça Major, inclouen dos tastets i una copa de vi.Pel que fa a les activitats de diumenge, paral·lelament al mercat del bolet i productes artesans de la comarca a la plaça Major, de deu a dues del migdia tindrà lloc la venda d’artesania i demostracions d’arts i oficis a la plaça de l’Església i al carrer de Sant Miquel, així com la trobada de tardor de col·leccionistes de plaques de cava a la plaça de Palau, organitzada per l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava (ACP) del Solsonès.Els tallers per a nens tornen a adquirir protagonisme a l’entrada de l’Ajuntament, en una activitat organitzada pel Grup de Natura del Solsonès i la Societat Catalana de Micologia, amb les visites guiades a l’exposició de bolets i tallers per a nens i nenes.Pel què fa a l’apunt culinari del diumenge, organitzat per la Gatera, s’oferirà la degustació de la tapa de la fira amb una copa de vi negre a la plaça Major. Els tiquets es podran adquirir allà mateix a un preu de 3,5 euros.En l’edició d’enguany de la Fira del Bolet concursen, novament, el bolet més gran i el més original, així com la 7a edició del concurs per qui porti més espècies de bolets identificades. Aquests exemplars caldrà portar-los a l’entrada de l’Ajuntament de Solsona abans del diumenge a les dotze del migdia, moment en que es farà el lliurament de premis.En quan a les exposicions, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal acollirà els treballs realitzats en el marc del concurs de dibuixos de bolets, fets per alumnes de les escoles de la comarca, mentre que al vestíbul de l’Ajuntament es podrà visitar l’exposició de bolets recollits pel Grup de Natura del Solsonès amb visites guiades i material divulgatiu facilitat per la Societat Catalana de Micologia.L’horari de les exposiciódel Consell Comarcal serà de dilluns a divendres de vuit del matí a tres de la tarda i el dimarts de les quatre de la tarda a les set del vespre. Pel què fa a la situada al vestíbul de l’Ajuntament de Solsona, l’horari serà el dissabte de cinc de la tarda a vuit del vespre i el diumenge d’onze a dues del migdia i de cinc de la tarda a vuit del vespre.